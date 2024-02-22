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Левандовски превзошёл рекорд Месси

вчера, 09:21
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью. Один из мячей забил нападающий «сине-гранатовых» Роберт Левандовски. Тем самым игрок сборной Польши стал самым возрастным автором гола в составе «Барселоны» в Лиге чемпионов (35 лет, 184 дня). Левандовски отнял данный рекорд у Лионеля Месси, который забивал за каталонцев в ЛЧ в возрасте 33 лет 259 дней.

Ранее сообщалось, что поляк назван в числе претендентов на звание игрока недели в главном клубном европейском турнире.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 11:25
Молодец поляк уделал гнома. Скоро у него рекордов не останется и все о нем забудут а Рон будет лучший бомбардир на всегда в футболе!!
j7q52rzz97a6
j7q52rzz97a6
вчера в 11:07
Пенсионеру очень легко ставить рекорды в Барселоне.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:58
А вы говорили он не произойдет месси
salleeh
salleeh
вчера в 10:55, ред.
Ты можешь забить пять мячей в одном матче, но если твоя команда пропускает шесть, то твой рекорд для команды бесполезный…
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:33
Рекорд рекордом, но Барселона не выиграла.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 10:22
"Рекорды" не отнимаются - они бьются.. Отнимаются пластиковые статуэтки у "Милинковичей".. Хе..
allemz
allemz
вчера в 09:58
Прям таки "отнял", подошёл и "отнял".

Беспалевный "Divide et Impera" от редакторов Соккера)
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 09:48
Для такого спесивого человека как Месси- каждый потерянный рекорд- удар по самолюбию...
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:42
Подобные рекорды будут помнить только дотошные любители статистики. Месси, как и большинству, по барабану. Не так давно Ансу Фати и Ямаль стали самыми молодыми игроками и авторами гола в ЛЧ в составе Барселоны. И что? Ты сейчас про это узнал.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 09:38
А вот не скажи. Ещё один момент, больно ударит по самолюбию пистона...
112910415
112910415
вчера в 09:23
едва ли Месси огорчится
Elliada_
Elliada_
вчера в 09:22
Так себе рекорд. Пепе в 41 рекорды ставит, это да.
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