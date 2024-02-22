Левандовски превзошёл рекорд Месси

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вчера, 09:21

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» и «Барселона» сыграли вничью. Один из мячей забил нападающий «сине-гранатовых» . Тем самым игрок сборной Польши стал самым возрастным автором гола в составе «Барселоны» в Лиге чемпионов (35 лет, 184 дня). Левандовски отнял данный рекорд у Лионеля Месси, который забивал за каталонцев в ЛЧ в возрасте 33 лет 259 дней.

Ранее сообщалось, что поляк назван в числе претендентов на звание игрока недели в главном клубном европейском турнире.