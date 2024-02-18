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Кейн быстрее всех в истории Бундеслиги забил 25 голов

вчера, 22:59

Нападающий «Баварии» Харри Кейн быстрее всех в истории Бундеслиги забил 25 мячей. Для этого англичанину понадобилось 22 матча.

Футболист отметился голом в игре с «Бохумом» (2:3).

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 06:54
немецкая лига слабее французской, если бы не денежные мешки баварии - она никогда не была бы выше сенегала или албании
frct4mgdh7b4
frct4mgdh7b4
сегодня в 06:42
Вот только желаемых титулов ему похоже не видать.
112910415
112910415
сегодня в 06:24
а вот титула у него опять не будет ! (
ty5g3s2g5d4q
ty5g3s2g5d4q
сегодня в 06:06
Очень впечатляет! Харри Кейн - настоящий мастер своего дела. Его достижение в Бундеслиге подтверждает это. Уверен, что он еще не раз удивит нас своими голами и поможет “Баварии” добиться новых побед.
112910415
112910415
сегодня в 05:45
удивительный бомбардир в удивительной форме !
Sкрудж
Sкрудж ответ Максим Горелов (раскрыть)
сегодня в 00:33
    drug01
    drug01
    сегодня в 00:28
    Он настроен очень на большой результат!!! Пожелаем удачи!
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 00:24
    Скорострел конечно знатный
    Lewa2708
    Lewa2708
    вчера в 23:25
    Трофеи не трофеи, но этого футболиста мировой футбол всё-таки запомнит. Лучший бомбардир в истории сборной Англии. 3 золотые бутсы АПЛ и 1 на ЧМ, и в Бундеслиге я думаю получит свой индивидуальный приз. Ему есть чем гордиться и главное здоровья ему!
    salleeh
    salleeh
    вчера в 23:20
    Сегодня конечно Кейн начудил в моменте, когда не отдал пас на Мюллера, зарядив вместо этого мячом в сторону трибун. Покати он мяч на Мюллера, может и не проиграли бы сегодня. А так конечно убожество это Бавария…
    Максим Горелов
    Максим Горелов
    вчера в 23:10
    Голов - 25.
    Матчей - 22.
    Трофеев - 0.
    То есть я, лежа на диване, завоевал столько же трофеев, сколько Кейн в поту за полтора десятка лет! Ну что, кто тут крут?!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 23:06
    В этом сезоне ему нереально прёт....
    Гость
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