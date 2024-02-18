Кейн быстрее всех в истории Бундеслиги забил 25 голов

Нападающий «Баварии» Харри Кейн быстрее всех в истории Бундеслиги забил 25 мячей. Для этого англичанину понадобилось 22 матча.
Футболист отметился голом в игре с «Бохумом» (2:3).
Нападающий «Баварии» Харри Кейн быстрее всех в истории Бундеслиги забил 25 мячей. Для этого англичанину понадобилось 22 матча.
Футболист отметился голом в игре с «Бохумом» (2:3).
Матчей - 22.
Трофеев - 0.
То есть я, лежа на диване, завоевал столько же трофеев, сколько Кейн в поту за полтора десятка лет! Ну что, кто тут крут?!
Матчей - 22.
Трофеев - 0.
То есть я, лежа на диване, завоевал столько же трофеев, сколько Кейн в поту за полтора десятка лет! Ну что, кто тут крут?!