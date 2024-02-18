Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Кипра

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отметился самым быстрым голом в истории чемпионатов Кипра.
Россиянин открыл счёт в матче с клубом АЕЛ на 12-й секунде встречи. Также он оформил дубль за 5 минут.
Всего в текущем сезоне на счету футболиста 22 игры во всех турнирах за команду из Лимассола, 8 голов и одна результативная передача.
Сезон-2014/2015
4-й квалификационный раунд Лиги Европы.
«Локомотив» (коэф. 20,899) дома проиграл кипрскому «Аполлону» (коэф. 8,650) — 1:4
Сезон-2016/2017
3-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Спартак» не смог одолеть кипрский АЕК – ни на выезде (1:1), ни дома.
«Спартак» (коэф. 19,216) – АЕК (коэф. 9,435) — 0:1
Сезон-2014/2015
4-й квалификационный раунд Лиги Европы.
«Локомотив» (коэф. 20,899) дома проиграл кипрскому «Аполлону» (коэф. 8,650) — 1:4
Сезон-2016/2017
3-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Спартак» не смог одолеть кипрский АЕК – ни на выезде (1:1), ни дома.
«Спартак» (коэф. 19,216) – АЕК (коэф. 9,435) — 0:1
Круто.
Саня. Это пацана так зовут.
Круто.
Саня. Это пацана так зовут.
Эх, Сашка, любил бы футбол, а не бабки-тачки и прочее, больших высот в нём мог бы достичь, а так- всего лишь герой Кипра, да и то под занавес..
Эх, Сашка, любил бы футбол, а не бабки-тачки и прочее, больших высот в нём мог бы достичь, а так- всего лишь герой Кипра, да и то под занавес..