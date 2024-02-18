Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Кипра

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вчера, 20:19

Нападающий «Ариса» отметился самым быстрым голом в истории чемпионатов Кипра.

Россиянин открыл счёт в матче с клубом АЕЛ на 12-й секунде встречи. Также он оформил дубль за 5 минут.

Всего в текущем сезоне на счету футболиста 22 игры во всех турнирах за команду из Лимассола, 8 голов и одна результативная передача.