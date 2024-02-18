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Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Кипра

вчера, 20:19
АрисЛоготип футбольный клуб Арис (Лимассол)4 : 0Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛМатч завершен

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отметился самым быстрым голом в истории чемпионатов Кипра.

Россиянин открыл счёт в матче с клубом АЕЛ на 12-й секунде встречи. Также он оформил дубль за 5 минут.

Всего в текущем сезоне на счету футболиста 22 игры во всех турнирах за команду из Лимассола, 8 голов и одна результативная передача.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Mi6 (раскрыть)
сегодня в 11:58
имеешь ввиду вернуться в чемпионат России? ))

Сезон-2014/2015

4-й квалификационный раунд Лиги Европы.

«Локомотив» (коэф. 20,899) дома проиграл кипрскому «Аполлону» (коэф. 8,650) — 1:4

Сезон-2016/2017

3-й квалификационный раунд Лиги Европы. «Спартак» не смог одолеть кипрский АЕК – ни на выезде (1:1), ни дома.

«Спартак» (коэф. 19,216) – АЕК (коэф. 9,435) — 0:1
112910415
112910415
сегодня в 05:34
Саша и Кипр - созданы друг для друга !
adekvat
adekvat
сегодня в 05:04
Глядишь скоро Карпин в сбооную позовет.
j3rrs7gf3nm5
j3rrs7gf3nm5
сегодня в 00:13
Ух ты, такими темпами скоро позвонят из Аль-Насра
Mi6
Mi6
вчера в 23:03
Очень слабая результативность! Но можно её повысить, перейдя в первенство колхоза «50 лет без урожая»
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 22:45
Рекорды так и липнут к нему.. Где-то это уже слышали.. Хе-хе..
Viollator
Viollator
вчера в 22:24
Рвёт !
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:18
Молодец, наслаждается футболом... Гражданство заработает...
Elliada_
Elliada_
вчера в 22:02
Нашел свой чемпионат
K_TS16
K_TS16
вчера в 21:59
Зверь
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 21:18
В Чемпионате Кипра играли Иван Кампо...Олег Блохин...Савио...Литовченко...Жардел...Кецбая...Нуньес...и многие другие выдающиеся игроки....
valt134
valt134
вчера в 21:14
Руководство Реала призадумалось:»А так ли сильно необходим Мбапе?»
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:06, ред.
Пацан вышел поиграть во двор и забил самый быстрый гол в деревне Кипр.
Круто.
Саня. Это пацана так зовут.
nubom
nubom
вчера в 21:06
Торопится. Домой захотел...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:05
Типа нашёл свою команду?...
lotsman
lotsman
вчера в 21:03
Кокорин разошёлся? Или это была вспышка?
zim289
zim289
вчера в 20:40
Новость уровня победы Милохина))
баск
баск
вчера в 20:37
Вот этот удар (первый гол)- из пределов штрафной с позиции набегающего правого инсайда, низом в дальний как в лузу на бильярде- это фирменная банка Кокорина, примерно как голы Овечкина "из своего офиса", в плане превосходного исполнения..

Эх, Сашка, любил бы футбол, а не бабки-тачки и прочее, больших высот в нём мог бы достичь, а так- всего лишь герой Кипра, да и то под занавес..
Интерес
Интерес
вчера в 20:31
Нашёл своё счастье в Сибирской глуши!
drug01
drug01
вчера в 20:31
Наконец-то наш Кокорин нашёл своё команду! Удачи дальше....
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:29
Ему уже вручили ЗМ или еще нет?
LOpp
LOpp
вчера в 20:28
Чемпионат Кипра придумали специально для Кокорина
meduc45y9tyt
meduc45y9tyt
вчера в 20:23
Кокорин продолжает доказывать свою высокую квалификацию и мастерство, даже на чемпионате Кипра! Его быстрый гол и дубль в одном матче - это что-то невероятное.
7n64z4xcq5fz
7n64z4xcq5fz
вчера в 20:22, ред.
Александр останется лучшим легионером на Кипре
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 20:22
Однозначно, легенда!
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