Серхио Агуэро может возобновить карьеру в команде Карлоса Тевеса

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вчера, 14:41

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» может возобновить карьеру. Кун повесил бутсы на гвоздь в середине декабря 2021 года из-за проблем с сердцем.

Кардиолог сообщил Агуэро, что у него есть возможность вернуться на поле. После этого Серхио был замечен на матче между «Индепендьенте» и «Расингом» в Аргентине. По данным источника, Агуэро может попытаться вернуться в футбол, чтобы сыграть несколько товарищеских матчей за «Индепендьенте», который тренирует его бывший партнёр по «Манчестер Сити» и сборной Аргентины .

«Индепендьенте» является родным клубом Агуэро, он хочет сыграть прощальный матч за эту команду, чтобы завершить карьеру именно там.