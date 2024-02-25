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Серхио Агуэро может возобновить карьеру в команде Карлоса Тевеса

вчера, 14:41

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро может возобновить карьеру. Кун повесил бутсы на гвоздь в середине декабря 2021 года из-за проблем с сердцем.

Кардиолог сообщил Агуэро, что у него есть возможность вернуться на поле. После этого Серхио был замечен на матче между «Индепендьенте» и «Расингом» в Аргентине. По данным источника, Агуэро может попытаться вернуться в футбол, чтобы сыграть несколько товарищеских матчей за «Индепендьенте», который тренирует его бывший партнёр по «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Карлос Тевес.

«Индепендьенте» является родным клубом Агуэро, он хочет сыграть прощальный матч за эту команду, чтобы завершить карьеру именно там.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:31
лучше бы не рисковать
w3cz8yht64tw
w3cz8yht64tw
вчера в 15:19
Если здоровье позволяет и врачи тоже,то почему нет
ven3twbtv4pc
ven3twbtv4pc
вчера в 15:10
Зачем ему это? Принял раз своё решение и живи
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:49
Ну, если только пару товарняков сыграть и прощальный матч. Славная карьера получилась, жаль ЛЧ и ЧМ так и не взял.
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