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Джим Рэтклифф стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:46

Британский миллиардер Джим Рэтклифф завершил приобретение 25% акций «Манчестер Юнайтед» класса А и 25% акций класса B.

Все условия были выполнены. Также получено одобрение сделки от Футбольной ассоциации Англии и АПЛ.

Новый совладелец вложил в клуб 200 млн долларов для приобретения дополнительных акций классов А и B. Ещё 100 млн будут инвестированы до 31 декабря 2024 года. Эти средства предназначены для будущих вложений в инфраструктуру стадиона «Олд Траффорд».

Стать совладельцем «Манчестер Юнайтед» — это большая честь и большая ответственность. Это знаменует собой завершение сделки, но является только началом нашего пути к возвращению «Манчестер Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола с условиями мирового класса для наших болельщиков. С сегодняшнего дня работа по достижению этих целей ускорится.

Исполнительный сопредседатель МЮ Джоэл Глейзер сказал следующее:

Я хотел бы поприветствовать сэра Джима в качестве совладельца и рассчитываю на тесное сотрудничество с ним и INEOS Sport, чтобы обеспечить блестящее будущее для «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
therapy
therapy
вчера в 12:44
Главное что б не получилось как с ПСЖ деньги есть, игроки есть, а сколько времени , а ЕК нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:11, ред.
Товарищ Андропов начал строительство и построил в Кишиневе самый крупный по меркам континента завод микропроцессоров, где были собраны передовые умы Союза в этой области. Однако Нобелевский лауреат его закрыл.

P.S. Поэтому тебе не должно быть обидно. Обидно..., - это когда роляют объективные факторы; у нас же всё было спланировано.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:04
Тут я согласен, особенно важно то, что у нас нет элементной базы, поэтому мы никак не можем производить сложные товары, где сейчас везде IoT.

Более того, очень жалко именно то, что я как раз учился на робототехника (в начале нулевых), поэтому в курсе, что в конце 80-х СССР был по робототехнике самой развитой страной мира, да, элементную базу, опять же, копировали и стандартизировали (но всё же копировали), но у нас были ведущие теоретики и практики, и даже на этом они уже ваяли роботов, и как от этого через 35 лет придти к одной из самых отсталых - это просто обидно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:59
Да, и кстати..., ещё два слова по "Классике".
3-й и 4-й этапы, в отличии от того же Китая, нам не светят в принципе, - нет для них никакой базы..., ну а та, которая была, - выкорчевана окончательно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:41, ред.
Немного не так. До классики возводился "фундамент".

Первый этап. Мишкины кооперативы и сосредоточение высвободившихся фин. средств в руках немногих.
Второй этап. Либерализация цен на всё то оставшееся, что ещё массово производилось и на то, что как то работало.
Третий этап. "Ноу-хау" Толика Ваучера и далее уже по твоему тексту...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:33
Это классика

Первый этап - распределение ресурсов. Все, кто оказался ближе к телу, распределили между собой "народное достояние" от нефти до калия, и всей толпой Михельсонов, Михайличенко, Федунов и т.п. оказались в топе миллиардеров.

Второй этап - торгашество. Тут уже самый примитивный этап - присвоения - освоен, нужно прикладывать минимум усилий теперь, хотя бы торговать товарами, которые страна закупает в обмен на продажу ресурсов. Мы 100% именно на этом этапе, потому что как раз в миллиардеры и полезли Бокальчуки, и страна всё ещё получает 50% доходов от экспорта ресурсов, т.е. она всё ещё официально нефтяной придаток.

Третий этап - производство. На этом этапе страна уже переходит от ресурсного придатка к производителю сложных товаров. Нам ещё далеко до этого. А как раз он сейчас в Китае, даже по их миллиардерам это видно, там в основном топ-миллиардеры владеют строительными и производственными компаниями.

Четвёртый этап - инновации. Этот этап сейчас в США, Англии и т.п., где всё производство в основном перенесено в третьи страны, а в этих странах находятся наукоемкие технологии, центры развития и т.п. Их миллиардеры в основном занимаются инновациями, это Маск, Цукерберг и т.п.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:24
Да с! Сударь)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 11:18
Тут ты скорее прав.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:17, ред.
Ну речь про футбол, вероятно, он про ФК Уимблдон из английской Лиги 2, а не теннис, что неявно следует из его мысли. Мол подними дно из низшей лиги до уровня МЮ, господин Рэдклифф))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:15, ред.
Ну ...а как иначе то..., если сам же говоришь про Бизнес ?!

Уж в любом случае англичанин - не чета нашим волонтёрам-миллиардерам.
Он всё в Дом тащит, в отличии от тех, по которым Магадан плачет.
shur
shur
вчера в 11:15, ред.
...на 10 дней моложе нашего Президента, ну флаг в руки!!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:11
Безусловно, "Бизнес" - это его химическая компания "Ineos" (четвертая в мире по состоянию на 2021 год), а вся эта футбольная мишура "социальная ответственность" магната, в обмен н различные привилегии, предоставление. например, выгодных контрактов, рынков сбыта хим. продукции.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:05
В общем ничего удивительного и личного - чистейшей воды бизнес...
Джим это тот чувак который хотел по дешёвке (4.25 млрд. фунтов стерл.) купить Челси. До этого прихватил Ниццу, Лозанну... В общем где были налоговые послабления там был и Джим вместе со своими отступными в виде приобретения команд, "самолётов и пароходов"))
Непосильным трудом накосил зелени под тридцать лярдов, отсюда траты в размере 1% для этого типка. так... пшик... Где то на налогах отбивает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 8xn3mnnjee9r (раскрыть)
вчера в 11:01, ред.
А смысл раскручивать "какой то Уимблдон", когда он и так № 1 среди турниров Большого Шлема и, соответственно, всего мирового тенниса ?

Англичанин решил доказать шейхам, что европейцы ещё много чего умеют в футболе... И думаю, что на примере МЮ, он это сделает.
8xn3mnnjee9r
8xn3mnnjee9r
вчера в 10:53
А не прибыльнее было бы взять какой-нибудь "Уимблдон" и за эти деньги раскрутить его до уровня "Манчестер Юнайтед"?
Гость
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