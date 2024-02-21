Джим Рэтклифф стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 10:46

Британский миллиардер завершил приобретение 25% акций «Манчестер Юнайтед» класса А и 25% акций класса B.

Все условия были выполнены. Также получено одобрение сделки от Футбольной ассоциации Англии и АПЛ .

Новый совладелец вложил в клуб 200 млн долларов для приобретения дополнительных акций классов А и B. Ещё 100 млн будут инвестированы до 31 декабря 2024 года. Эти средства предназначены для будущих вложений в инфраструктуру стадиона «Олд Траффорд».

Стать совладельцем «Манчестер Юнайтед» — это большая честь и большая ответственность. Это знаменует собой завершение сделки, но является только началом нашего пути к возвращению «Манчестер Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола с условиями мирового класса для наших болельщиков. С сегодняшнего дня работа по достижению этих целей ускорится.

Исполнительный сопредседатель МЮ сказал следующее: