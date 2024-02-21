Джим Рэтклифф стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Британский миллиардер Джим Рэтклифф завершил приобретение 25% акций «Манчестер Юнайтед» класса А и 25% акций класса B.
Все условия были выполнены. Также получено одобрение сделки от Футбольной ассоциации Англии и АПЛ.
Новый совладелец вложил в клуб 200 млн долларов для приобретения дополнительных акций классов А и B. Ещё 100 млн будут инвестированы до 31 декабря 2024 года. Эти средства предназначены для будущих вложений в инфраструктуру стадиона «Олд Траффорд».
Стать совладельцем «Манчестер Юнайтед» — это большая честь и большая ответственность. Это знаменует собой завершение сделки, но является только началом нашего пути к возвращению «Манчестер Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола с условиями мирового класса для наших болельщиков. С сегодняшнего дня работа по достижению этих целей ускорится.
Исполнительный сопредседатель МЮ Джоэл Глейзер сказал следующее:
Я хотел бы поприветствовать сэра Джима в качестве совладельца и рассчитываю на тесное сотрудничество с ним и INEOS Sport, чтобы обеспечить блестящее будущее для «Манчестер Юнайтед».
Джим это тот чувак который хотел по дешёвке (4.25 млрд. фунтов стерл.) купить Челси. До этого прихватил Ниццу, Лозанну... В общем где были налоговые послабления там был и Джим вместе со своими отступными в виде приобретения команд, "самолётов и пароходов"))
Непосильным трудом накосил зелени под тридцать лярдов, отсюда траты в размере 1% для этого типка. так... пшик... Где то на налогах отбивает.
Джим это тот чувак который хотел по дешёвке (4.25 млрд. фунтов стерл.) купить Челси. До этого прихватил Ниццу, Лозанну... В общем где были налоговые послабления там был и Джим вместе со своими отступными в виде приобретения команд, "самолётов и пароходов"))
Непосильным трудом накосил зелени под тридцать лярдов, отсюда траты в размере 1% для этого типка. так... пшик... Где то на налогах отбивает.
Первый этап. Мишкины кооперативы и сосредоточение высвободившихся фин. средств в руках немногих.
Второй этап. Либерализация цен на всё то оставшееся, что ещё массово производилось и на то, что как то работало.
Третий этап. "Ноу-хау" Толика Ваучера и далее уже по твоему тексту...
Первый этап. Мишкины кооперативы и сосредоточение высвободившихся фин. средств в руках немногих.
Второй этап. Либерализация цен на всё то оставшееся, что ещё массово производилось и на то, что как то работало.
Третий этап. "Ноу-хау" Толика Ваучера и далее уже по твоему тексту...