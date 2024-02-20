37-летний Хаддлстоун забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» U21

Вчера 37-летний полузащитник Том Хаддлстоун отметился забитым голом в составе «Манчестер Юнайтед» U21 в матче против «Манчестер Сити» U21.
Этот гол стал него дебютным за молодёжку МЮ, он является играющим тренером «красных дьяволов». Примечательно, что Хаддлстоун дебютировал в профессиональном футболе в 2003 году — ещё до того, как родился каждый из игроков вчерашнего матча, кроме одного.
Заодно и в тренерском деле наберётся опыта, чтобы не терять времени.
Заодно и в тренерском деле наберётся опыта, чтобы не терять времени.