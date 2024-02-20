Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

37-летний Хаддлстоун забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» U21

вчера, 13:48

Вчера 37-летний полузащитник Том Хаддлстоун отметился забитым голом в составе «Манчестер Юнайтед» U21 в матче против «Манчестер Сити» U21.

Этот гол стал него дебютным за молодёжку МЮ, он является играющим тренером «красных дьяволов». Примечательно, что Хаддлстоун дебютировал в профессиональном футболе в 2003 году — ещё до того, как родился каждый из игроков вчерашнего матча, кроме одного.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Владельцы «Манчестер Сити» купили турецкий клуб
19 февраля
У Киммиха и помощника Тухеля состоялся разговор на повышенных тонах
19 февраля
Ракитич забил в дебютном матче за «Аль-Шабаб»
17 февраля
Официально«Ювентус» открыл академию в Гане
16 февраля
СлухиПогба может вернуться на поле
16 февраля
ОфициальноНеймар вернулся в Эр-Рияд
12 февраля
Сортировать
Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 01:44
его борода намного больше, чем мозги всех игроков молодежной команды МЮ
его появление на поле вызывает дождь
его гол станет первым шагом таланта к золотому мяча
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:34
Уже забил больше в этом сезоне, чем Антони))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:22
Он просто растолкал всех пузом, очевидно.
dt2548vb2zzb
dt2548vb2zzb
вчера в 15:11
В 21 год уже пора за основу играть, или уходить в другие клубы.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 14:31, ред.
Похвально, что МЮ развивают молодых игроков. Видят в нём потенциал. Думают о будущем клуба!
Заодно и в тренерском деле наберётся опыта, чтобы не терять времени.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:05
После игры он повёл всех в кафе мороженое, отмечать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 