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«Ливерпуль» в дополнительное время обыграл «Челси» и выиграл Кубок Лиги

вчера, 20:42
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗакончился в доп. время

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в финале Кубка Английской Лиги (1:0).

Единственный гол забил Вирджил ван Дейк на 118-й минуте.

Мерсисайдцы выиграли этот турнир в 10-й раз в своей истории.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Ливерпуль»
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Все комментарии
Искендер 3
Искендер 3 ответ Искендер 3 (раскрыть)
сегодня в 15:53
Это не тебе. Ошибка.
allemz
allemz ответ Искендер 3 (раскрыть)
сегодня в 13:14
????
Искендер 3
Искендер 3 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 12:53
Сказки только не надо тут рассказывать. Ливерпуль! Молодняком! То, сë... Отскочил Ливерпуль. Мягко говоря!!!
Искендер 3
Искендер 3 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 12:42
Надо же))) Ладно...
Лысый так не может.
allemz
allemz ответ Искендер 3 (раскрыть)
сегодня в 09:56
Где логическая связь?
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:53
...заморочился вчера, спасибо!!!!!
Искендер 3
Искендер 3 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 09:35
Мой комментарий, если уж и так не понятно, к тому, что Клопп с резервным составом справился, да и Эмери не шикует! А Вы - болельщик МС.
Теперь понятно, к чему мой комментарий?!
112910415
112910415
сегодня в 05:40
хороши были обе команды !
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:08
Дружище, с победой Реала, тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 00:26
Вообще ВВД стоило попробовать нападающим, как по мне отличный таранный форвард был бы
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 23:33
Величайший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я не знаю, всех его ролей, но, те что видел- ни одной отрицательной. Причем, актер разноплановый и, я бы даже сказал- харАктерный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я не люблю американских артистов, но, Нисон- вне конкуренции!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tex
Tex
вчера в 23:21
не стал смотреть и правильно сделал.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:09
В дополнительное время Челси трусливо играли согласны были на пенальти
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:06, ред.
Какая же всё таки умница этот Палмер у Челси... Его передача в прорыв на Стерлинга + чудо пас в штрафной на Галлахера..., любо наблюдать всё это. Палмер и Галлахер - луч света в тёмном царстве (у Челси). Красиво смотрятся.

По матчу да - качели по голевым, не иначе.
Рад за Ливерпуль.

P.S. Клопп сегодня должен всем своим проставиться..., и первому - Ван Дейку, конечно.
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:05
Он великий актер
ABir
ABir
вчера в 22:54
Судя по счету поединок был напряженным, Челси в очередной раз не сдюжил. Похоже на тенденцию.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:53, ред.
Мем супер.
Ну а фейс Боэли - футбольный "интеллект" во хмелю...)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:49
Да, вот, он- красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он заслужил эту победу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всё-таки, сколько в нем обаяния!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:39
...Актёрище!!!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:34, ред.
знаем о шансе МС ,который с трудом обыграывает аутсайдеров 1-0, в то время как арсенал и ливерпуль их просто громит беспощадно
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:30
Соглашусь, пожалуй. Ладно, пусть Клопп порадуется. Я болел за Челси, за Мудрика. Но, в любом деле, есть, что-то положительное, а именно, победе Ливера, наверняка, счастлив, замечательный американский актер Л.Нисон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Значит, я тоже- разделяю его радость!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:28
ВВД не сломался после того,как его гол не засчитали. Так даже и не показав где был офсайд,но да ладно,летучий,а точнее прыгающий на месте голландец всё же доказал,кто есть капитан среди двух клубов. Ливерпуль играл на голову выше Челси,хотя у Синих был ряд убойных моментов,которые помешал реализовать Кэллехер.
shur
shur
вчера в 22:26
... в Ливерпуле сегодня весь вечер будет звучать Qween " Мы чемпионы , мои друзья !!!" и что нибудь из земляков The Beatles!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:18
"...но, не всегда в футболе торжествует логика, а значит- Ливерпуль с победой!!!"...да и для Клопа этот внутренний, морально-волевой выхлоп был очень нужен в финале, на этом стадионе, с этими болельщиками и как не странно с этим составом!!!
pomor45
pomor45 ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:55
У Бердыева точно одни свояки вокруг были.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ azkan (раскрыть)
вчера в 21:48
Не переживайте уважаемый будет и на вашей улице праздник!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ azkan (раскрыть)
вчера в 21:47
32 летнее Дитё ,ребёнок, юнец)
azkan
azkan ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 21:43
Да, благодаря Вирджилу Ван Дейку, прям дитё)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:40, ред.
Клоппа и Ливерпуль с Победой!!! Вот, что бывает когда тренер и клуб находят друг друга!!! Перейди Клопп в МЮ и его клеймили физруком, вот что значит нужный тренер в нужном месте, все звёзды сошлись!!!! P.S. Без иронии и фарса, один из любимый и почитаемый мной тренер!!! P.S. Пеп и Бердыев, вот мой триумвират, у каждого свой подход, но каждый ищет своего футболиста, либо работает со своим, приглашая его в клуб!!!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 21:35
Келлехер имба, ирландская версия Алиссона.
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