«Ливерпуль» в дополнительное время обыграл «Челси» и выиграл Кубок Лиги

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в финале Кубка Английской Лиги (1:0).
Единственный гол забил Вирджил ван Дейк на 118-й минуте.
Мерсисайдцы выиграли этот турнир в 10-й раз в своей истории.
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в финале Кубка Английской Лиги (1:0).
Единственный гол забил Вирджил ван Дейк на 118-й минуте.
Мерсисайдцы выиграли этот турнир в 10-й раз в своей истории.
По матчу да - качели по голевым, не иначе.
Рад за Ливерпуль.
P.S. Клопп сегодня должен всем своим проставиться..., и первому - Ван Дейку, конечно.
По матчу да - качели по голевым, не иначе.
Рад за Ливерпуль.
P.S. Клопп сегодня должен всем своим проставиться..., и первому - Ван Дейку, конечно.