«Ливерпуль» в дополнительное время обыграл «Челси» и выиграл Кубок Лиги

1708882969

вчера, 20:42

«Ливерпуль» одержал победу над «Челси» в финале Кубка Английской Лиги (1:0).

Единственный гол забил Вирджил ван Дейк на 118-й минуте.

Мерсисайдцы выиграли этот турнир в 10-й раз в своей истории.