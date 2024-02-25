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«Атлетико» сыграл вничью с «Альмерией» с последнего места в Ла Лиге

сегодня, 01:02
АльмерияЛоготип футбольный клуб Альмерия2 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Альмерия» сыграла вничью с «Атлетико» в матче 26-го тура Ла Лиги (2:2).

На 2-й минуте Анхель Корреа вывел гостей вперёд. Лука Ромеро на 27-й сравнял счёт. На 57-й «матрасники» снова повели — голом отметился Родриго де Пауль. Хозяева отыгрались на 64-й — дубль оформил Ромеро.

«Альмерия» занимает 20-е место в чемпионате Испании, имея в активе 9 очков. «Атлетико» находится на 4-й позиции с 52 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Атлетико»
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:08, ред.
Непонятен такой негатив в адрес Атлетико.
Команда никогда не отличалась большим количеством звёзд в составе и тем не менее всегда держала в тонусе и порой кусала грандов Ла Лиги, создавая конкуренцию в чемпе на протяжении десятилетия.
На международной арене так и вовсе Семён за эти 10 лет выше потолка и своих яиц прыгнул...

P.S. Думаю надо быть более снисходительными, господа хорошие. И не забывайте про искореженное лицо Клоппа после 2 : 3 с Атлетами на Энфилде в ЛЧ !! Это я к тому, что Интер ещё для себя ничего не решил в 1/8-й.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:20, ред.
У Атлетико 29-го февраля ответная игра в полуфинале кубка Испании в Бильбао. А учитывая что первую игру на своем поле Атлетико сенсационно проиграл 0:1, а Атлетик из Бильбао на своем поле играет очень сильно то скорее всего игроки из Мадрида просто поберегают силушку на кубковую ответку))
HeavenCanWait
HeavenCanWait
сегодня в 10:22
Жаль Альмерию, когда у них нагло отобрали победы в матче с реалом, возможно бы команда заиграла ещё ярче, симпатично играют, не хватает реализации и надёжности в обороне.
Capral
Capral ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:21
К сожалению, да. Сами виноваты, мне их не жаль.
112910415
112910415
сегодня в 10:18
Альмерия очень, очень старается !
А Атлетико не очень
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:17
Этих очков можно не досчитаться при распределении медалей...
4muyvz72atyc
4muyvz72atyc
сегодня в 07:51
Альмерия отлично играет с грандами, и бездарно со всеми остальными.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:17
Алетико все чаще буксует.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:15
Атлетико пора задуматься о новом тренере.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:14
Атлетико постоянно испытывает судьбу.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:20
Бывают в жизни огорчения
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:58
Понять и простить... Бывает...
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 01:43
Не вижу никакого позора Атлетико. Альмерия неплохо играет, просто им фатально не везёт в этом сезоне. Все лидеры с ними мучались, да и в других матчах Альмерия смотрелась неплохо. Непонятно, почему они до сих пор не могут выиграть…
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:40
Просто позор какой то!
Нет слов!
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 01:23
Деградация Симеоне началась еще в том матче Англия - Аргентина в 98-м году. Очень надеюсь, что Интер надежно и спокойно сыграет в ЛЧ, и мы не увидим это недоразумение в 1/4.
Capral
Capral
сегодня в 01:05
Сказать что это Позор- ничего не сказать!!!
Это- полная деградация Симеоне!!!!!!!!!
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