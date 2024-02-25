«Атлетико» сыграл вничью с «Альмерией» с последнего места в Ла Лиге

«Альмерия» сыграла вничью с «Атлетико» в матче 26-го тура Ла Лиги (2:2).
На 2-й минуте Анхель Корреа вывел гостей вперёд. Лука Ромеро на 27-й сравнял счёт. На 57-й «матрасники» снова повели — голом отметился Родриго де Пауль. Хозяева отыгрались на 64-й — дубль оформил Ромеро.
«Альмерия» занимает 20-е место в чемпионате Испании, имея в активе 9 очков. «Атлетико» находится на 4-й позиции с 52 баллами.
Команда никогда не отличалась большим количеством звёзд в составе и тем не менее всегда держала в тонусе и порой кусала грандов Ла Лиги, создавая конкуренцию в чемпе на протяжении десятилетия.
На международной арене так и вовсе Семён за эти 10 лет выше потолка и своих яиц прыгнул...
P.S. Думаю надо быть более снисходительными, господа хорошие. И не забывайте про искореженное лицо Клоппа после 2 : 3 с Атлетами на Энфилде в ЛЧ !! Это я к тому, что Интер ещё для себя ничего не решил в 1/8-й.
Команда никогда не отличалась большим количеством звёзд в составе и тем не менее всегда держала в тонусе и порой кусала грандов Ла Лиги, создавая конкуренцию в чемпе на протяжении десятилетия.
На международной арене так и вовсе Семён за эти 10 лет выше потолка и своих яиц прыгнул...
P.S. Думаю надо быть более снисходительными, господа хорошие. И не забывайте про искореженное лицо Клоппа после 2 : 3 с Атлетами на Энфилде в ЛЧ !! Это я к тому, что Интер ещё для себя ничего не решил в 1/8-й.
А Атлетико не очень
А Атлетико не очень
Нет слов!
Нет слов!
Это- полная деградация Симеоне!!!!!!!!!
Это- полная деградация Симеоне!!!!!!!!!