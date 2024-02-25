«Атлетико» сыграл вничью с «Альмерией» с последнего места в Ла Лиге

1708812121

сегодня, 01:02

«Альмерия» сыграла вничью с «Атлетико» в матче 26-го тура Ла Лиги (2:2).

На 2-й минуте Анхель Корреа вывел гостей вперёд. Лука Ромеро на 27-й сравнял счёт. На 57-й «матрасники» снова повели — голом отметился Родриго де Пауль. Хозяева отыгрались на 64-й — дубль оформил Ромеро.

«Альмерия» занимает 20-е место в чемпионате Испании, имея в активе 9 очков. «Атлетико» находится на 4-й позиции с 52 баллами.