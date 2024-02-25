«Арсенал» разгромил «Ньюкасл»

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сегодня, 00:55

«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура АПЛ (4:1).

Автогол Свена Ботмана на 18-й минуте вывел хозяев вперёд. Кай Хаверц на 24-й удвоил преимущество лондонцев. Букайо Сака на 65-й забил 3-й мяч «канониров». Якуб Кивиор на 69-й сделал счёт более крупным. Джозеф Уиллок на 84-й отметился единственным голом в составе гостей.

«Арсенал» занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 55 очков. «Ньюкасл» находится на 8-й позиции с 37 баллами.