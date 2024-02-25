«Арсенал» разгромил «Ньюкасл»

«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура АПЛ (4:1).
Автогол Свена Ботмана на 18-й минуте вывел хозяев вперёд. Кай Хаверц на 24-й удвоил преимущество лондонцев. Букайо Сака на 65-й забил 3-й мяч «канониров». Якуб Кивиор на 69-й сделал счёт более крупным. Джозеф Уиллок на 84-й отметился единственным голом в составе гостей.
«Арсенал» занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 55 очков. «Ньюкасл» находится на 8-й позиции с 37 баллами.
Борьба продолжается - Арсенал, МС и Ливерпуль лидируют.
Борьба продолжается - Арсенал, МС и Ливерпуль лидируют.
Потрясная подготовка лондонцев. На Сегодня это наверно самая сильная в плане физической готовности команда АПЛ..., да наверно и Европы.
Если подобного рода действия "канониров" будут иметь место в ответном матче 1/8 ЛЧ, тогда велик будет шанс на проход дальше.
Потрясная подготовка лондонцев. На Сегодня это наверно самая сильная в плане физической готовности команда АПЛ..., да наверно и Европы.
Если подобного рода действия "канониров" будут иметь место в ответном матче 1/8 ЛЧ, тогда велик будет шанс на проход дальше.
Арсенал с очень важной победой над крепким соперником, продолжаем дышать в спины Сити и Ливера
Ньюкасу удачи в оставшихся матчах, Хау есть над чем работать!
Арсенал с очень важной победой над крепким соперником, продолжаем дышать в спины Сити и Ливера
Ньюкасу удачи в оставшихся матчах, Хау есть над чем работать!