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«Арсенал» разгромил «Ньюкасл»

сегодня, 00:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура АПЛ (4:1).

Автогол Свена Ботмана на 18-й минуте вывел хозяев вперёд. Кай Хаверц на 24-й удвоил преимущество лондонцев. Букайо Сака на 65-й забил 3-й мяч «канониров». Якуб Кивиор на 69-й сделал счёт более крупным. Джозеф Уиллок на 84-й отметился единственным голом в составе гостей.

«Арсенал» занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 55 очков. «Ньюкасл» находится на 8-й позиции с 37 баллами.

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Стадион «Эмирейтс»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Арсенал» в соцсети «X»
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 21:18
Мое почтение! Да уж, поездка в Дубай пошла команде на пользу, и после этого команда прям преобразилась и забивать стали не меньше 3 голов в каждом матче АПЛ. Очень надеюсь, что и Порту получит свое, за грязный футбол
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 14:31
Если бы в сухую то голдифференс был бы 40. Давно такой разницы между забитыми и пропущенными не помню
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 14:24
Ну, по итогам игры хочется верить, что они вышли на пик формы ближе к концу розыгрыша лиги. Если так, то есть сдержанный оптимизм, извлекли уроки и концовку не сольют, может быть
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 12:35
С днем Доминации
112910415
112910415
сегодня в 10:26
Ньюкасл вовсе плох
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:40
Ньюкаслу надо усилить защиту
Karkaz
Karkaz
сегодня в 08:34
Ньюкасл видимо борется за середину таблицы, раз ставит чудака Кариуса на ворота. Если посмотреть голы, то все они какие то не однозначные, отскоки, рикошеты от рук вратаря, в общем в стиле Кариуса времён Ливерпуля.
ABir
ABir
сегодня в 08:29
Канониры расстреляли сорок из пушек
knuywx525u26
knuywx525u26
сегодня в 07:50
В АПЛ Арсенал - боги, чего не скажешь о Лиге Чемпионов.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:48
Канонира молодцы, трри мяча разницы это серьезно...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:13
Пока у Арсенала получается.
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
сегодня в 03:03
На классе!
Capral
Capral
сегодня в 02:04, ред.
Игру не видел, но искренне рад за Арсенал!!! Крупной победе не удивлен, по двум причинам, во-первых, Арсенал умеет и любит забивать, а во-вторых, НК много пропускает. Очень надеюсь, что лондонцы меня не подведут, и в ответке, докажут и подтвердят правоту моих слов- только разгром Порту, и никаких гвоздей!!!

Главных болельщиков Арсенала, Павла и Саркиса- с победой любимого клуба!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
z2sck4hcfvpt
z2sck4hcfvpt
сегодня в 01:22
Неужели вернулся старый, добрый Арсенал
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 01:20
С победой Великие Канониры!
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 01:20
Даже Кивиор забил, ну если такой Арсенал не вынесет вперед ногами Порту в ответке, то это будет расстройство сезона.
Master Shake
Master Shake
сегодня в 01:15
Так выглядит чемпион! Сомнений в этом быть не должно!
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:08
Приветстствую дружище!
В ЛЧ попали на колючих португальцев, которые всю игру использовали тактику мелкого фола и сбивали тем самым ритм игры. Думаю в ответке отомстим им и пройдем дальше, если конечно судейство будет строже и будет награждать карточками португалов за целенаправленные мелкие фолы
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:04, ред.
Порту сильнее Ньюкасла, уж если и не в разы, то на несколько порядков точно.
Хотя бы даже по части плотности в опеке и качестве отдельно взятых футбольных личностей..., не говоря уже о технико-тактическом превосходстве над "сороками", для которых последний элемент игры - вообще тёмный лес.

Второй матч Арсенала с Порту - самая интересная ответка всего раунда 1/8 ЛЧ.
Тот, кто навяжет свой футбол, тот и победит.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 01:04
Поздрааляю всех пушкарей с победой!!! Разбили Ньюкасл в щепки за обидное и скандальное поражение в первом круге!!! Обидно только, что не победили в сухую.... Шикарный первый тайм, в котором просто морально уничтожели сорок.... и идеальный футбол минуты так до 75, и если чесно,не думал, что будет такая легкая победа. Да, у Ньюкасла проблемы с составом на протяжении всего сезона, еще и Дубровку потеряли перед матчем, а играя в воротах с Кариусом это уже игра в меньшенстве.....
Арсенал с очень важной победой над крепким соперником, продолжаем дышать в спины Сити и Ливера
Ньюкасу удачи в оставшихся матчах, Хау есть над чем работать!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:02
Огромное.., просто огромное количество моментов для взятия ворот создал Арсенал, навязав дикий темп, как будто в среду у них никакого матча с Порту и в помине не было.
Потрясная подготовка лондонцев. На Сегодня это наверно самая сильная в плане физической готовности команда АПЛ..., да наверно и Европы.

Если подобного рода действия "канониров" будут иметь место в ответном матче 1/8 ЛЧ, тогда велик будет шанс на проход дальше.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:58
Почему в ЛЧ так не получается? Не думаю, что Порту прям в разы сильнее Ньюкасла или Вестхэма... Еще будет ответка, посмотрим что там сообразят))
А сегодня Арсенал с заслуженной победой.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 00:55
Что ж, с такой игрой «Ньюкасл» не может претендовать на звание гранда. 1/3 сезона играли на высшем уровне, а потом снова стали самим собой. Как они играли в первом круге против «Арсенала», и как играли сегодня – совершенно разные команды. Но справедливости ради надо признать, что «Арсенал» по ходу прибавил, если не считать поражения от «Порту», в АПЛ они громят соперников так, как будто так и должно быть. Но впереди еще есть важные матчи с МС, с Челси. Остальные матчи надо выигрывать скромно, чтобы потом от Сити не получить 5 голов и забить только 1.

Борьба продолжается - Арсенал, МС и Ливерпуль лидируют.
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