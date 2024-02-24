«Манчестер Сити» одолел «Борнмут»

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вчера, 22:26

«Борнмут» уступил «Манчестер Сити» в матче 26-го тура АПЛ (0:1).

Единственный гол забил Фил Фоден на 24-й минуте.

«Борнмут» занимает 14-е место в чемпионате Англии, у команды 28 очков. «Ман Сити» находится на 2-й позиции с 59 баллами.