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«Манчестер Сити» одолел «Борнмут»

вчера, 22:26
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Борнмут» уступил «Манчестер Сити» в матче 26-го тура АПЛ (0:1).

Единственный гол забил Фил Фоден на 24-й минуте.

«Борнмут» занимает 14-е место в чемпионате Англии, у команды 28 очков. «Ман Сити» находится на 2-й позиции с 59 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Манчестер Сити»
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:09
В центре Сити черная дыра!
Естественно футбольная, не физиологическая.
shur
shur ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 09:57
...зато есть с чем сравнивать, Я уже забыл как это делается, зато в аптеке стали узнавать, в очереди за валерьянком, а этот МЮ пришёл!!! (Шутка)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 09:51, ред.
Расставание с Гюндоганом было преждевременным. Сегодня, если Брюйне нет, то начинаются проблемы как в середине, так и в нападении.
Зато ныне убитая Барселона прям таки выезжает на игре немца. Все осмысленные атаки каталонцев происходят с его участием: Илкай и предголевые раздаёт на ура, и весь центр цементирует ..., где дряхлый Де Йонг только якорит.
Типа возраст причина расставания ? Для хава 33 года это далеко не возраст (Кросс и Модрич не дадут соврать).

Да и Канселу, который на правах аренды в Барселоне, у Сити сейчас бы далеко не лишним мог бы быть. Хоть номинально он и левый деф., однако техника и видение поля позволяют ему исполнять роль вингера: его сольные проходы слева и голы за Барселону в ЛЧ и Ла Лиге - тому в подтверждение.
Думаю Гвардиола его в конце сезона заберёт обратно.
balalay
balalay
сегодня в 01:45
ман сити все равно победит, хотите вы этого или нет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:49
Еле еле, одолели ☝️😉
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:48
С победой Манчестер Сити и всех болельщиков этого клуба! Без Кевина Де Брюйне, у Манчестер Сити совсем другая игра. Как же он сильно влияет на игру Манчестер Сити. Что Манчестер Сити будет делать, когда он закончит играть за них? Интересно было бы посмотреть на него в Аль-Насре с Криштиану Роналду в следующем сезоне, перед завершением карьеры. Он ведь сам тоже хотел играть с Криштиану.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:29
Борнмут был лучше во втором тайме, могли сравнять счет. Впереди самые важные матчи сезона против МЮ и Ливерпуля. Ну а в этом матче главное три очка.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 22:29
Таких побед ещё будет немало у МС.. Но МС вырвет чемпионство ..
Elliada_
Elliada_
вчера в 22:29
Очень неубедительная победа. Да, взяли 3 очка, но это не тот Сити, к которому все привыкли. Надеюсь к важным матчам будет всё хорошо. А пока наступаем на пятки Ливерпулю.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:27
Очередной не самый лучший матч сити, забивают всего 1, но этого хватило сегодня. Против соперников посерьезнее с такой игрой точно делать нечего. Жду уже матч с Ливером, тогда станет ясно готов ли МС взять 4-ое подряд чемпионство. Ну, а сейчас Сити с победой. Сейчас самое главное- это 3 очка!))
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