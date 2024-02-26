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«Гавр» подал апелляцию на решение о дисквалификации Кузяева

вчера, 11:02

«Гавр» подал апелляцию в Комитет национального олимпийского спорта Франции (CNOSF) на решение Дисциплинарного комитета Федерации футбола Франции (FFF) о четырёхматчевой дисквалификации своего полузащитника Далера Кузяева. CNOSF представит своё консультативное заключение позднее на этой неделе, прежде чем FFF вынесет окончательный вердикт.

Напомним, Кузяев получил четырёхматчевую дисквалификацию после того, как удалился в игре 1/8 финала Кубка Франции.

Полузащитник сборной России перешёл в «Гавр» из «Зенита» в июле 2023 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. В текущем сезоне Кузяев сыграл 23 матча в Лиге 1 и Кубке Франции, в которых забил 3 мяча, отдал голевую передачу и получил красную карточку.

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