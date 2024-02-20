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Лесовой рассказал, почему перешёл из «Динамо» в «Маккаби» из Хайфы

вчера, 12:26

Полузащитник Даниил Лесовой рассказал, почему решил покинуть «Динамо» и перейти в «Маккаби» из Хайфы.

Первый год в клубе — лучшее, что пока со мной было в футболе, потом травма, а дальше... Я мог бы подобрать много объяснений, но искать отговорки — удел слабых. Окей, пусть так: я проиграл конкуренцию за место в составе. Принимаю это. Большая часть вины — на мне, хотя не соглашусь, что вся. Уточнять не хотелось бы.

В итоге я устал сидеть на скамейке запасных. Когда выпускали осенью играть на Кубок и я проводил хороший матч, то приходил домой и светился от счастья. Хочу испытывать это чувство гораздо чаще, постоянно играть, поэтому решил уйти. В клубе согласились. При этом хотелось бы, чтобы меня правильно поняли. О «Динамо» только теплые воспоминания, я получал колоссальное удовольствие — от коллектива, отношения болельщиков, базы. От всего. Но в то же время понимал, что переход назрел.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
вчера в 21:56
Не повезло, какой-то травматичный, может там заиграет ... Вон Макаров тоже на лавке всё больше, а вчера как товарняк отыграл - любо посмотреть было, может и в основу вернётся
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:30
Успехов в новом клубе Даниил!!!
112910415
112910415
вчера в 18:05
ну, пусть всё получится !
adekvat
adekvat
вчера в 13:22, ред.
С таким подходом и в Израиле сидеть будет на лавке.
Capral
Capral
вчера в 12:57
Как игрок неплохой, достаточно острый. Как человек- плохой и неискренний. После ухода Славиши, Лесовой дал интервью, в котором жаловался, что тренер не давал ему много игрового времени. Но при этом, Лесовой, видимо забыл, что он, полтора года не играл, из-за травмы и не мог, сразу попасть в старт. Однако, в кубковой, победной игре с Оренбургом в Москве, Лесовой играл, и запорол кучу моментов, после чего, снова оказался в запасе. Чтобы играть в основе, надо, игрой доказывать свою состоятельность, а не жалобы строчить. Пусть ему будет хорошо в Израиле, но желать ему удачи не буду. Для меня, все, кто уходят из Динамо- чужие. В советское время, из Динамо не уходили, из Динамо, могли только списать...
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:52
Просто неудачно порезался...
Hauptman
Hauptman
вчера в 12:52
Стоит пожелать Лесовому удачи в новом клубе и больше игрового времени.
Egorium23
Egorium23
вчера в 12:44
Динамо не для Лисового.
36kjz548jcxp
36kjz548jcxp
вчера в 12:42
Конечно сидеть в запасе для такого игрока всегда не приятно! Решение принял вперёд удачи!
Интерес
Интерес
вчера в 12:32
...но футбольное это светило,вдруг почуял:Я тоже еврей!
Гость
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