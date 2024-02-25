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«Играть не будете». Черчесов заставлял игроков «Легии» учить русский язык

вчера, 13:02

Бывший тренер «Легии» Станислав Черчесов рассказал, что заставлял футболистов польского клуба учить русский язык.

В «Легии» я собрал игроков, спросил, помнят ли они пресс-конференцию, где я пообещал учить польский язык. Так вот, потом я им сказал, кто по-русски говорить не будет, тот играть не будет. Понятно, что они русский язык не учили, но на поле выходили, но я им показал, что в раздевалке они должны были подстраиваться под меня, а на пресс-конференции — я под них. Все встали в строй и дружно пошли тренироваться.

Станислав Черчесов тренировал «Легию» с 2015 по 2016 год, выиграв с командой чемпионат и Кубок Польши.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 14:13
В сборной России не всех научил по русски говорить, за поляков взялся.
112910415
112910415
вчера в 14:11
странный он всё-таки персонаж
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:58
Заставлял, но не заставил, а был послан в пешее эротическое путешествие.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 13:56
Я даже догадываюсь, какие три слова на русском языке выучили игроки Легии, после чего озвучили их всем строем полководцу.
Вообще, слабоумие у этого персонажа прогрессирует.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:48, ред.
По - моему, С.С. запутал сам себя и попытался запутать нас с вами. Сначала ультиматум игрокам, а когда они его не послушали, т.е. послали на три буквы, всё равно стали выходить на поле. И главное - поставил себе это в заслугу. Может, я чего - то не понял в его тронной речи, напоминающей самовосхваление. Тогда поправьте.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:45
Полевой командир...))) .Вот и строил их...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:43
Кем он себя возомнил? На кой х.. игрокам Легии учить русский? Зачем им это???
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:25
Не когда бы не подумал, что тренировки в строю продуктивнее...)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:13
Кажется, кто-то полез со своим уставом в чужой монастырь. Поляки и так не в восторге от русских, так еще и этот тут напрягает
Capral
Capral
вчера в 13:09, ред.
Короче, он их просил, но русский они не учили. Другими словами- послали...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 13:04
Черчесов заставлял игроков «Легии» учить русский язык но план не сработал.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:03
Не сишком ли было круто!
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