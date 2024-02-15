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В «Железничаре» намерены делать ставку на Игнатьева

вчера, 14:08

Президент «Железничара» Зоран Наункович оценил дебют нападающего Ивана Игнатьева за клуб.

Мы поздравляем Ивана с дебютом за наш клуб! В матче против «Нови Пазара» он отыграл весь второй тайм, но, к сожалению, не отметился результативными действиями. Игнатьев был немного не в своей тарелке, но со временем всё будет только улучшаться. Россиянин — большой игрок для «Железничара», он показал свой уровень в дебютной встрече. Мы делаем ставку на этого футболиста и надеемся, что со временем он покажет всё, на что способен.

Ранее сообщались условия, при которых «Железничар» продлит контракт с Игнатьевым.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 16:51
"...россиянин — большой игрок для Железничара..."

Тренер Железничара, видимо, не в курсе статистики Вани Игнатьева в рпл? С какого перепуга даже для маленького сербского клуба этот "галеодор" стал "большим" игроком? Вообще, зачем они себе записали? Уверен, подобных ноунеймов, умеющих смиренно сидеть на лавке и иногда забивать, в Сербии предостаточно. ))
112910415
112910415
вчера в 16:19
как это вообще возможно ?!
во всех его клубах было одно и то же :
доверяют, надеются ... не оправдывает, но обещает ... дают шансы, разочаровываются ... усаживают на лавку, сидит с удовольствием ... кое-как избавляются и счастливы !
везде одинаково, но желающие рискнуть находятся опять и опять !
невероятно
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 14:27
Иван Игнатьев всю карьеру не в своей тарелке.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:24
А их президент - рисковый парень. Ставить на Игнатьева - всё равно, что ставить, что "Копенгаген" выиграет ЛЧ)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:13
Рад, что у наших игроков получается в Европе. Пусть и не в топ команде...
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