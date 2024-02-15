В «Железничаре» намерены делать ставку на Игнатьева

Президент «Железничара» Зоран Наункович оценил дебют нападающего за клуб.

Мы поздравляем Ивана с дебютом за наш клуб! В матче против «Нови Пазара» он отыграл весь второй тайм, но, к сожалению, не отметился результативными действиями. Игнатьев был немного не в своей тарелке, но со временем всё будет только улучшаться. Россиянин — большой игрок для «Железничара», он показал свой уровень в дебютной встрече. Мы делаем ставку на этого футболиста и надеемся, что со временем он покажет всё, на что способен.