Агент Чеддиры отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Агент Бруно Ди Наполи, представляющий интересы нападающего «Наполи» Валида Чеддиры, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Спартака».
Ранее журналист Николо Шира сообщил, что футболист отказался от предложения перейти в московский клуб в зимнее трансферное окно.
По информации Metaratings.ru, марокканец не входил в сферу интересов «красно-белых».
Во время последнего трансферного окна я общался с посредником, который предложил мне «Спартак», но на тот момент мы уже сделали другой выбор. Напрямую никто из «Спартака» по Валиду со мной не связывался.
Чеддира до конца сезона арендован «Фрозиноне».