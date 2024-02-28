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Агент Чеддиры отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

вчера, 15:31

Агент Бруно Ди Наполи, представляющий интересы нападающего «Наполи» Валида Чеддиры, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Спартака».

Ранее журналист Николо Шира сообщил, что футболист отказался от предложения перейти в московский клуб в зимнее трансферное окно.

По информации Metaratings.ru, марокканец не входил в сферу интересов «красно-белых».

Во время последнего трансферного окна я общался с посредником, который предложил мне «Спартак», но на тот момент мы уже сделали другой выбор. Напрямую никто из «Спартака» по Валиду со мной не связывался.

Чеддира до конца сезона арендован «Фрозиноне».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:38
творческая это работа - новости сочинять !
zgt94e5yv5k6
zgt94e5yv5k6
вчера в 16:08
Красиво утки летают, но хотя бы их во время сбивают...
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:52
Хватит копаться в футболистах третьего сорта.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:35
В общем околофутбольная "возня" - агенты, посредники и прочие...
Гость
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