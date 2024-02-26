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Гендиректор «Пари НН»: «Подписание Джикии? Мы интересуемся Мбаппе»

вчера, 12:45

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал желание главного тренера нижегородского клуба Сергея Юрана подписать защитника «Спартака» Георгия Джикию.

Хотеть — не значить иметь. Хотеть можно, например, Мбаппе и других ярких футболистов. Но это не значит, что клуб имеет на это финансовую и коммуникационную возможность. Сергей Николаевич высказал свое желание, «хотелку». Мы с уважением относимся к этому, но тем не менее наша трансферная политика изъявляется не только нашими желаниями, но возможностями.

Интересуемся ли мы подписанием Джикии? «Пари НН» и Мбаппе тоже интересуется, но это должно быть соразмерно с нашими возможностями.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:03
Не удержат они так Юрана....
У Моуриньо в Риме тоже..."хотелка" и "возможности" не сошлись...
311
311
вчера в 14:53
Богатым не нужен, бедным не по карману.
Capral
Capral
вчера в 13:59
Джикия в Новгороде? Без комментариев.
Вещий
Вещий
вчера в 13:44
Красиво излагает Ген Дир.... и ведь не поспоришь с ним.
tq5977vkpegz
tq5977vkpegz
вчера в 13:41
Серёга Юран сделал бы из Тортиллы человека
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 13:38
Держу пари что Мбаппе не окажется в ПАРИ.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:23
Подумаешь, Джикия. А подать сюда Рональдо.
x54qxchbc277
x54qxchbc277
вчера в 12:59
Понятно, что «Пари Нижний Новгород» хочет усилить свой состав, но подписание Георгия Джикии может оказаться сложной задачей из-за его высокой стоимости.
MishaB
MishaB
вчера в 12:54
Пусть интересуются ФНЛ,скоро там будут
112910415
112910415
вчера в 12:49
Мбаппе в этом году им точно не подписать ...
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