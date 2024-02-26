Гендиректор «Пари НН»: «Подписание Джикии? Мы интересуемся Мбаппе»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал желание главного тренера нижегородского клуба подписать защитника «Спартака» .

Хотеть — не значить иметь. Хотеть можно, например, Мбаппе и других ярких футболистов. Но это не значит, что клуб имеет на это финансовую и коммуникационную возможность. Сергей Николаевич высказал свое желание, «хотелку». Мы с уважением относимся к этому, но тем не менее наша трансферная политика изъявляется не только нашими желаниями, но возможностями.

Интересуемся ли мы подписанием Джикии? «Пари НН» и Мбаппе тоже интересуется, но это должно быть соразмерно с нашими возможностями.