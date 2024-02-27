Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Спартак» отказался от трансфера автора победного гола на МЧМ-2023

вчера, 21:59

По информации источника, «Спартаку» предлагали подписать нападающего «Ливерпуля» из Монтевидео Лусиано Родригеса.

Сообщается, что в спортивном блоке московского клуба оценили потенциал футболиста, но у «красно-белых» были другие варианты для усиления.

Сам форвард предварительно был готов обсуждать вариант со «Спартаком», также были контакты с агентом уругвайца.

Родригес — автор победного гола в финале молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Уругвая в решающем поединке одержала победу над Италией (1:0).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиНападающий «Наполи» Чеддира отказался от перехода в «Спартак» зимой
Сегодня, 09:57
Слухи«Интернасьонал» интересуется Дугласом Сантосом
Вчера, 22:59
«Химки» интересуются полузащитником «Локомотива»
Вчера, 12:21
Стало известно, почему Сперцян зимой остался в «Краснодаре»
26 февраля
Гендиректор «Пари НН»: «Подписание Джикии? Мы интересуемся Мбаппе»
26 февраля
Ионов ради «Урала» отказался от варианта в Азии
26 февраля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:42
хватает уже нападающих
q52gx69gggdw
q52gx69gggdw
сегодня в 04:35
Видать аппетиты игрока и его агента были непомерными.
ABir
ABir
вчера в 23:35
Просто в Спартаке уже достаточно нападающих
Foxes
Foxes
вчера в 22:36
Передумали, так сказать!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:35
Смысл обсуждать то, что так и не произошло? Может вспомним почему Терри не перешёл в спартак?))
Capral
Capral
вчера в 22:11
Если у ДИНАМО- самая сильная полузащита в ПЛ, то у Спартака, с учетом юного голландца- самая сильная атака. Никто им не нужен.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:02
Значит уже набрали - достаточно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 