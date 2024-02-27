«Спартак» отказался от трансфера автора победного гола на МЧМ-2023

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вчера, 21:59

По информации источника, «Спартаку» предлагали подписать нападающего «Ливерпуля» из Монтевидео .

Сообщается, что в спортивном блоке московского клуба оценили потенциал футболиста, но у «красно-белых» были другие варианты для усиления.

Сам форвард предварительно был готов обсуждать вариант со «Спартаком», также были контакты с агентом уругвайца.

Родригес — автор победного гола в финале молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Уругвая в решающем поединке одержала победу над Италией (1:0).