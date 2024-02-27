«Спартак» отказался от трансфера автора победного гола на МЧМ-2023

По информации источника, «Спартаку» предлагали подписать нападающего «Ливерпуля» из Монтевидео Лусиано Родригеса.
Сообщается, что в спортивном блоке московского клуба оценили потенциал футболиста, но у «красно-белых» были другие варианты для усиления.
Сам форвард предварительно был готов обсуждать вариант со «Спартаком», также были контакты с агентом уругвайца.
Родригес — автор победного гола в финале молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Уругвая в решающем поединке одержала победу над Италией (1:0).