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«Челси» рассматривает 5 тренеров в качестве замены Почеттино

вчера, 21:15

Руководство «Челси» недовольно выступлением клуба в нынешнем сезоне, поэтому боссы клуба рассматривают пять специалистов в качестве замены нынешнему главному тренеру Маурисио Почеттино.

В шорт-лист входят: Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томас Франк («Брентфорд»), Хави («Барселона»), Симоне Индзаги («Интер») и Рубен Аморим («Спортинг»).

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:16
Де Дзерби это второй Поттер
9ftpwssasx5f
9ftpwssasx5f
сегодня в 04:41
Ну уж Хави им точно не подходит.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 22:57
Берите Маура, что бы добить клуб.
uxq6tc9wa6tn
uxq6tc9wa6tn
вчера в 22:18
Почему-то нет в списке Жозе, хотелось бы увидеть ещё один его приход к синим
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 22:08
В общем, о нынешнем состоянии нескольких футбольных грантов можно написать целую статью. В последнее время всегда думаю об этом. «Барселона», «Челси», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» уже несколько лет идут под откос. И все проблемы не в тренерах. Даже, кажется Бавария "хочет" присоединиться к этим клубам, хотя трудно в это поверить. В Бундеслиге все равно будут лидировать Байер и Бавария, даже если будут в спаде, поскольку другие команды все равно находятся еще в худшем состоянии. А вот в Лиге чемпионов будут проблемы.

Что касается «Челси», то дело не в тренерах. Да хоть всех сразу пригласи в Челси - Хави, Франка... Все равно, в клубе есть определенные сотрудники, которые не умеют работать. Покупают дорогих игроков, но они вместе не играют лучше. Значит нужен другой подход.

Индзаги мог бы помочь, но в Интере уютно и все хорошо для него. А другие даже если согласятся, все равно результатов не будет. Скауты Челси делают очень плохую работу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:04
Они узнают, что против "Челси" просто заговор и судьи куплены МС от Эрнандеса)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:03
Хави пусть берут, хочется больше ржаки
LOpp
LOpp
вчера в 22:03
Летом ещё Тен Хаг и Клопп освободятся
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:54
Индзаги не уйдет из Интера. Де Зерби и Франк как второй Поттер? Аморим второй Анже Постекоглу? Хави смешно)
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 21:46
Маура надо возвращать, это будет как минимум весело, распродаст пол совтава.
100% продаст палмера-единственный удачный трансфер, наберёт игроков под себя и потом если провалиться, обвинит всех и вся и со скандалом уйдёт
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 21:36
Хави уххахаххаха
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:33
Я хотел бы видеть там Индзаги пусть попробует!
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