«Челси» рассматривает 5 тренеров в качестве замены Почеттино

Руководство «Челси» недовольно выступлением клуба в нынешнем сезоне, поэтому боссы клуба рассматривают пять специалистов в качестве замены нынешнему главному тренеру Маурисио Почеттино.
В шорт-лист входят: Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томас Франк («Брентфорд»), Хави («Барселона»), Симоне Индзаги («Интер») и Рубен Аморим («Спортинг»).
Что касается «Челси», то дело не в тренерах. Да хоть всех сразу пригласи в Челси - Хави, Франка... Все равно, в клубе есть определенные сотрудники, которые не умеют работать. Покупают дорогих игроков, но они вместе не играют лучше. Значит нужен другой подход.
Индзаги мог бы помочь, но в Интере уютно и все хорошо для него. А другие даже если согласятся, все равно результатов не будет. Скауты Челси делают очень плохую работу.
Что касается «Челси», то дело не в тренерах. Да хоть всех сразу пригласи в Челси - Хави, Франка... Все равно, в клубе есть определенные сотрудники, которые не умеют работать. Покупают дорогих игроков, но они вместе не играют лучше. Значит нужен другой подход.
Индзаги мог бы помочь, но в Интере уютно и все хорошо для него. А другие даже если согласятся, все равно результатов не будет. Скауты Челси делают очень плохую работу.
100% продаст палмера-единственный удачный трансфер, наберёт игроков под себя и потом если провалиться, обвинит всех и вся и со скандалом уйдёт
100% продаст палмера-единственный удачный трансфер, наберёт игроков под себя и потом если провалиться, обвинит всех и вся и со скандалом уйдёт