Новые совладельцы МЮ хотят пригласить в клуб экс-тренера «Реала»

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вчера, 23:20

Новые совладельцы «Манчестер Юнайтед» из компании Ineos хотят видеть на посту главного тренера команды.

Исполнительный директор компании Жан-Клод Блан является поклонником Зидана, он пытался договориться с рулевым еще тогда, когда занимал аналогичный пост в ПСЖ .

Отмечается, что убедить француза будет непросто. С 2021-го экс-наставник «Реала» находится без работы.