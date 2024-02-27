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Новые совладельцы МЮ хотят пригласить в клуб экс-тренера «Реала»

вчера, 23:20

Новые совладельцы «Манчестер Юнайтед» из компании Ineos хотят видеть Зинедина Зидана на посту главного тренера команды.

Исполнительный директор компании Жан-Клод Блан является поклонником Зидана, он пытался договориться с рулевым еще тогда, когда занимал аналогичный пост в ПСЖ.

Отмечается, что убедить француза будет непросто. С 2021-го экс-наставник «Реала» находится без работы.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 10:31
На месте Зидана я бы заказал Дешама. И сразу со скорбным лицом на освободившееся место! Уверен, это не будет для него неподходъемной тратой! Зато карьера сложится как хочет именно он, а не как диктуют обстоятельства. Проработать потом вину с психологом и спокойно добиваться резулбтата.
A.S.A
A.S.A ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:49
Ты же знаешь, я играю просто так, без фанатизма, да и призы в Узбекистан не отправят. Так зачем мне просто так занимать место в гр.Яшина!? Так что давай, сделай одну результативную ставку и выходи в финал, я сегодня ставить не буду!
Ironigor
Ironigor ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:34, ред.
Приветствую тебя дружище, от души !
Спокойствие , только спокойствие и без фанатизма и паники . Как говорится, кто на что способен.
Значит сошёл с дистанции ☝️🤣🤣🤣
Удачи тебе 👌👍✊️🙋🏻‍♂️
A.S.A
A.S.A ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 07:44
Игорь, дружище, приветствую тебя!
Там в группе я немного обошел тебя по очкам, так вот, сделай хотя бы одну верную ставочку, что бы обойти меня и выйти в гр. Яшина!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:15
Зидан не пойдет в МЮ.
y84x3auzt2v5
y84x3auzt2v5
сегодня в 06:42
С таким тренером МЮ твердо в середине застрянет.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 06:24
Зидан в МЮ? Да... Они не станут "белыми дьяволами", а Зидан не станет красным.
ABir
ABir
сегодня в 05:55
Зачем миллионеру безработному головная боль?
112910415
112910415
сегодня в 05:41
Зидану это не будет интересно
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 05:30
Он не пойдет в МЮ. Зидан работает с готовыми командами, а МЮ нужно поднимать из унитаза
eccs72zkem6f
eccs72zkem6f
сегодня в 03:06, ред.
Пусть теперь попробуют уговорить великого Зидана
амурец
амурец
сегодня в 02:26
Зидан ждёт сборную Франции
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:03
Тут давно позиция Зидана ясна. Ему нужна только работа в сборной Франции, однако там Упс, - Дешам хорошо справляется.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:55
Бесполезная затея . Зидан сто процентов в эту блудню не пойдёт работать .
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:56
Этот лысый физрук больше никого не будет тренеровать он очкует опозориться!
Он не могет!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:45
Зидану это не нужно, я думаю.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:41
Значит нужен хороший контракт - это точно.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:41
МЮ не тот Реал который Зидан ЛЧ три раза выигрывал,там так не получится!
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