Новые совладельцы МЮ хотят пригласить в клуб экс-тренера «Реала»

Новые совладельцы «Манчестер Юнайтед» из компании Ineos хотят видеть Зинедина Зидана на посту главного тренера команды.
Исполнительный директор компании Жан-Клод Блан является поклонником Зидана, он пытался договориться с рулевым еще тогда, когда занимал аналогичный пост в ПСЖ.
Отмечается, что убедить француза будет непросто. С 2021-го экс-наставник «Реала» находится без работы.
Спокойствие , только спокойствие и без фанатизма и паники . Как говорится, кто на что способен.
Значит сошёл с дистанции ☝️🤣🤣🤣
Удачи тебе 👌👍✊️🙋🏻♂️
Спокойствие , только спокойствие и без фанатизма и паники . Как говорится, кто на что способен.
Значит сошёл с дистанции ☝️🤣🤣🤣
Удачи тебе 👌👍✊️🙋🏻♂️
Там в группе я немного обошел тебя по очкам, так вот, сделай хотя бы одну верную ставочку, что бы обойти меня и выйти в гр. Яшина!!!
Там в группе я немного обошел тебя по очкам, так вот, сделай хотя бы одну верную ставочку, что бы обойти меня и выйти в гр. Яшина!!!
Он не могет!
Он не могет!