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Зидан допустил, что может однажды потренировать в Италии

вчера, 13:27

Бывший игрок «Ювентуса» Зинедин Зидан, присутствовавший на презентации документального фильма о тренере Марчелло Липпи, рассказал о своём прибытии в Италию во времена игровой карьеры.

Марчелло Липпи был тем, кто заставил меня перейти в «Ювентус», первым, кто поверил в меня и позволил мне играть. Ему было нелегко, я приехал из Франции, всё было по-другому, но Липпи сделал меня тем, кем я стал позже. Он хотел, чтобы я остался, когда вначале дела шли плохо, но мы также побеждали и делали хорошие дела.

Когда я был игроком, у меня были великие тренеры, такие как Липпи или Анчелотти, но каждый должен идти своим путём.

Потренировать однажды в Италии? Почему бы и нет. Всякое может случиться, сейчас я занимаюсь чем-то другим, но уверен, что вернусь на тренерскую скамейку, мне бы этого очень хотелось.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:12
Если Реал Мадрид будет выступать в Серии А, тогда это станет реальностью...
112910415
112910415
вчера в 16:54
это только вежливость
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:40
Смени уже наконец-то этого Аллегри в Ювентусе .
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:33
Обстановка и антураж на презентации способствовали тому ,что бы Зидан так тактично ответил на этот вопрос.
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