Зидан допустил, что может однажды потренировать в Италии

Бывший игрок «Ювентуса» , присутствовавший на презентации документального фильма о тренере , рассказал о своём прибытии в Италию во времена игровой карьеры.

Марчелло Липпи был тем, кто заставил меня перейти в «Ювентус», первым, кто поверил в меня и позволил мне играть. Ему было нелегко, я приехал из Франции, всё было по-другому, но Липпи сделал меня тем, кем я стал позже. Он хотел, чтобы я остался, когда вначале дела шли плохо, но мы также побеждали и делали хорошие дела.

Когда я был игроком, у меня были великие тренеры, такие как Липпи или Анчелотти, но каждый должен идти своим путём.

Потренировать однажды в Италии? Почему бы и нет. Всякое может случиться, сейчас я занимаюсь чем-то другим, но уверен, что вернусь на тренерскую скамейку, мне бы этого очень хотелось.