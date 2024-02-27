«Барса» почти определилась с финальным списком кандидатов на пост тренера

«Барселона» практически составила окончательный список кандидатов на должность главного тренера клуба.
По информации источника, руководство «сине-гранатовых» в течение последнего месяца собирало информацию о наиболее интересных вариантах.
В списке находятся четыре специалиста: Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Ханс-Дитер Флик, Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) и Томас Тухель, который летом покинет «Баварию».
Окончательное решение должно быть принято не позднее конца марта.
Финальный список ?
В идеале, думаю надо всех 3-их немцев брать: один будет колотушкой бить по головам игроков атаки (Рафинье желательно почаще); второй - хавам (Де Йонгу можно сразу в раздевалке авансом пару раз ввалить - лишним точно не будет !); ну а третий пусть Кунде с Кристенсеном гоняет.
В общем для всех троих бюргеров - целина не паханая в Барселоне! )
Финальный список ?
В идеале, думаю надо всех 3-их немцев брать: один будет колотушкой бить по головам игроков атаки (Рафинье желательно почаще); второй - хавам (Де Йонгу можно сразу в раздевалке авансом пару раз ввалить - лишним точно не будет !); ну а третий пусть Кунде с Кристенсеном гоняет.
В общем для всех троих бюргеров - целина не паханая в Барселоне! )