«Барса» почти определилась с финальным списком кандидатов на пост тренера

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вчера, 22:37

«Барселона» практически составила окончательный список кандидатов на должность главного тренера клуба.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» в течение последнего месяца собирало информацию о наиболее интересных вариантах.

В списке находятся четыре специалиста: («Брайтон»), , (сборная Германии) и , который летом покинет «Баварию».

Окончательное решение должно быть принято не позднее конца марта.