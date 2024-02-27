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«Барса» почти определилась с финальным списком кандидатов на пост тренера

вчера, 22:37

«Барселона» практически составила окончательный список кандидатов на должность главного тренера клуба.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» в течение последнего месяца собирало информацию о наиболее интересных вариантах.

В списке находятся четыре специалиста: Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Ханс-Дитер Флик, Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) и Томас Тухель, который летом покинет «Баварию».

Окончательное решение должно быть принято не позднее конца марта.

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Все комментарии
portveyn
portveyn
сегодня в 09:29
Интересно,а где же четвертый ???
Томаса Тухеля разделят на Томаса и Тухеля ?
zez7k72w9ty5
zez7k72w9ty5
сегодня в 04:36
В общем выбирают по имени, а не по таланту.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:31
В Баварии, никогда не умели ценить таланты.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:30
Тухель...
Баварию приземлил, пущай и Барсу в те-же санки!)
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:27
"Ну и наконец-то, Тухель. То, что не оценили в Баварии, вполне возможно пригодится в Барселоне".Gute Nacht, alter Mann!
Capral
Capral
сегодня в 00:24
Давно не видел работу Де Зерби, но вспоминая, как, он работал в Шахтере, можно предположить удачный вариант. В Шахте, он работал очень прилично и прежде всего, с точки зрения смотрибельности. Но Барса и Шахтер- разная история, и разные требования. Нагельсманн? Не представляю, полный антипод игре Барселоны. Убогий, однообразный, примитивный футбол без привлекательности и качества. Флик? Слишком много прагматизма и немецкого футбола в его работе. Это, как Гвардиола в Баварии, в свое время- разные стили, разные взгляды, разный подход, но, возможен высокий результат. Ну и наконец-то, Тухель. То, что не оценили в Баварии, вполне возможно пригодится в Барселоне. Этот тренер отвергает любую прагматичную немецкую доктрину, любит импровизировать и играть нестандартно.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:06
А как же особенный?.. Хе..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:36, ред.
Флик, Наги, ТТ...
Финальный список ?
В идеале, думаю надо всех 3-их немцев брать: один будет колотушкой бить по головам игроков атаки (Рафинье желательно почаще); второй - хавам (Де Йонгу можно сразу в раздевалке авансом пару раз ввалить - лишним точно не будет !); ну а третий пусть Кунде с Кристенсеном гоняет.
В общем для всех троих бюргеров - целина не паханая в Барселоне! )
Foxes
Foxes
вчера в 23:28
Почти не считается.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 22:59
Роберто Де Дзерби предпочитает романтический футбол, но есть много минусов. Его команда может в одном матче выиграть 0:5, в другом проиграть 4:1. Брайтон в этом сезоне забил 49 мячей, 41 пропустил, такой стиль игры не поможет Барселону выйти на новый уровень, особенно когда непонятно кто из защитников останется после ухода Хави. Так Барселона может побить антирекорд по пропущенным мячам за один сезон.

Остальные кандидаты — немцы, и, возможно, «Барселоне» стоит попробовать что-то новое, потому что бывшие игроки Барселоны пока что не справляются. Хотя Хави хотя бы выиграл пару трофеев.

Юлиан Нагельсманн очень молод для такого состава Барселоны, Тухель вряд ли захочет, хотя кто знает. Думаю именно Флик им нужен. Среди этих тренеров только его вижу в качестве тренера Барселоны. Бавария зря уволила Флика, и сейчас страдает. Флик топ тренер и своими идеями может помочь молодых игроков объединяться и стать командой.

А гадать какой бывший игрок Барселоны будет лучше чем Хави - это не путь к вершине. С такими вещами нельзя гадать.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:42
На немцев потянуло) Ну посмотрим кто в итоге окажется у руля
hxc7pmrxc5ey
hxc7pmrxc5ey
вчера в 22:40
Сейчас трудно сказать кто из них предпочтительней,без серьезных вливаний у них ничего не выйдет
Гость
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