Симоне Индзаги привлёк внимание ряда топ-клубов

Главным тренером «Интера» Симоне Индзаги интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Также интерес к специалисту проявляет «Барселона». Данные топ-клубы привлекло умение итальянца развивать игроков и работать в условиях экономии средств на трансферы.
Индзаги имеет контракт с «Интером» до лета 2025 года с зарплатой 5,5 миллионов евро. Клубы АПЛ готовы предложить 47-летнему специалисту гонорар в размере 8 миллионов евро.
Симоне еще в Лацио показывал себя как тренера который модет работать с ограниченными ресурсами и с игроками не самого высокого уровня. Даже в таких условия он ставил Лацио и атакующий футбол, и командную игру.
В Интере у него конечно же больше возможностей для маневра и игру он поставил интересную, и результаты отличные! Скорее всего, Интер в этом сезоне победит в СерииА и возможно, Симоне будет готов к следующему вызову покинуть Италию и попробовать свои силы в другом месте, но мне кажется, Симоне счастлив в Интере и будет трудиться там еще несколько сезонов.
Симоне еще в Лацио показывал себя как тренера который модет работать с ограниченными ресурсами и с игроками не самого высокого уровня. Даже в таких условия он ставил Лацио и атакующий футбол, и командную игру.
В Интере у него конечно же больше возможностей для маневра и игру он поставил интересную, и результаты отличные! Скорее всего, Интер в этом сезоне победит в СерииА и возможно, Симоне будет готов к следующему вызову покинуть Италию и попробовать свои силы в другом месте, но мне кажется, Симоне счастлив в Интере и будет трудиться там еще несколько сезонов.