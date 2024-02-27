Симоне Индзаги привлёк внимание ряда топ-клубов

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вчера, 13:39

Главным тренером «Интера» интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Также интерес к специалисту проявляет «Барселона». Данные топ-клубы привлекло умение итальянца развивать игроков и работать в условиях экономии средств на трансферы.