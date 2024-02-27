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Симоне Индзаги привлёк внимание ряда топ-клубов

вчера, 13:39

Главным тренером «Интера» Симоне Индзаги интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Также интерес к специалисту проявляет «Барселона». Данные топ-клубы привлекло умение итальянца развивать игроков и работать в условиях экономии средств на трансферы.

Индзаги имеет контракт с «Интером» до лета 2025 года с зарплатой 5,5 миллионов евро. Клубы АПЛ готовы предложить 47-летнему специалисту гонорар в размере 8 миллионов евро.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:39
кстати на счёт топ клубов он и так в топ клубе
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:38
Симоне играл так себе а стал такиим успешным тренером а у нас всякие Мостовые или Канчюльскисы мнят себя бывшими звёздами а тренерами никак не станут, а всё Лёню критикуют блин
112910415
112910415
вчера в 18:34
отличный тренер-то !
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 17:54
нынешние Челси, Барса и Мю ...с трудом можно назвать Топ-клубами ..да раньше они таковыми были на 100%. Да исключение из списка недо-топ клубов только Ливерпуль. Но заголовок статьи фактически оскорбительный ...в чьем то больном восприятии Интер не топ-клуб ..ну ну .
la-respect0
la-respect0 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:58
Эти ребята хороши , но все таки не забываем про Кержакова))
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 15:35
Вроде, про Индзаги и Алонсо я написал то же самое несколькими минутами ранее, но не полностью повторив мои мысли... Да...
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:06
Два брата Индзаги и какие разные судьбы у них. Филипо был более успешным игроком, а Симоне стал успешным тренером!
Симоне еще в Лацио показывал себя как тренера который модет работать с ограниченными ресурсами и с игроками не самого высокого уровня. Даже в таких условия он ставил Лацио и атакующий футбол, и командную игру.
В Интере у него конечно же больше возможностей для маневра и игру он поставил интересную, и результаты отличные! Скорее всего, Интер в этом сезоне победит в СерииА и возможно, Симоне будет готов к следующему вызову покинуть Италию и попробовать свои силы в другом месте, но мне кажется, Симоне счастлив в Интере и будет трудиться там еще несколько сезонов.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:31
Есть учитель всех тренеров - Черчесов!
Capral
Capral
вчера в 14:14
Во всяком случае, Симоне, уже доказал свою тренерскую состоятельность, и играми в Серии А, и в ЛЧ. Его футбол- системный и фундаментальный, в отличие от футбола, того же Алонсо- поэтичного и эксперементального. Не знаю, насколько готов Индзаги к более серьезным вызовам, чем работать в Интере, но его футбол имеет много преимуществ, он имеет основание и идею!!! А его, показательная игра в финале ЛЧ против МС- стала ещё одним доказательством тренерской зрелости Индзаги!!!
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:12
Оптимальный вариант для Симоне это Ливерпуль
Руководству мерсисайдцев стоит задуматься
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 14:00
Симоне Индзаги отличается от Алонсо - главного тренера Байера. Алонсо может взять Бундеслигу с «Байером» в этом сезоне, но его команда показала футбол только в этом сезоне и не факт, что в следующем сезоне они покажут такой же уровень. Но Интер, на протяжении многих лет показывал стабильную игру и выигрывал трофеи. И 99.999999% выиграет Серию А снова в этом сезоне. Понятно почему есть такой интерес к Индзаги.

А МЮ пригласил тренера Аякса Эрика тен Хага только потому, что этот тренер во главе Аякса хорошо выступал в Лиге чемпионов только один раз. И это приглашение не имело под собой хорошей основы. В случае с Алонсо то же самое. Некоторые фанаты Ливерпуля хотят Алонсо после Клоппа, а я нет. А вот стиль Индзаги не подходит, но как тренер он хорош. Но я был бы рад увидеть его в АПЛ, было бы интересно наблюдать за соперничеством между Гвардиолой и Индзаги. Больше подходит Челси на мой взгляд.
AleS
AleS ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
вчера в 14:00
Вот именно. Индзаги уже в топ клубе работает.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:45
Особенно когда увидел Челси.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 13:44
Ахах клоуны, а что он сейчас андердога тренирует что-ли.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 13:44
Интер на данный момент куда больше топ-клуб, чем все здесь перечисленные.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:44, ред.
Не понимаю я все эти Барсы, Челси, Баварии, Мю......рассматривают каких-то физруков, а потом жалуются. Хотя сейчас куча топовых тренеров без работы сидят, вот вам и Мостовой, Григорян, Тихонов.....скоро Дзагоев начнет тренировать...Не там ищут глупцы...Если сразу хотят треблы выигрывать каждый год, то можно попробовать Семака пригласить, но не факт что получится
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:44
У Симоне наверное аж "глаза разбегаются" от таких предложений...)
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