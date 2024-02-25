Фанаты ПСЖ не будут освистывать Мбаппе, несмотря на его уход из клуба

Болельщики ПСЖ приняли решение не освистывать нападающего Килиана Мбаппе, несмотря на его уход из клуба этим летом.
По данным источника, окружению форварда удалось выстроить хорошие отношения с влиятельными лидерами ультрас парижан, поэтому отношение фанатов к футболисту с их стороны лояльное.
Ультрас попросили не освистывать Мбаппе и не реагировать на информацию о его уходе из клуба минимум до официального объявления об этом. Также болельщики могут устроить акцию в честь Килиана в конце нынешнего сезона.