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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыФранция. Лига 1 2023/2024

Фанаты ПСЖ не будут освистывать Мбаппе, несмотря на его уход из клуба

вчера, 13:49

Болельщики ПСЖ приняли решение не освистывать нападающего Килиана Мбаппе, несмотря на его уход из клуба этим летом.

По данным источника, окружению форварда удалось выстроить хорошие отношения с влиятельными лидерами ультрас парижан, поэтому отношение фанатов к футболисту с их стороны лояльное.

Ультрас попросили не освистывать Мбаппе и не реагировать на информацию о его уходе из клуба минимум до официального объявления об этом. Также болельщики могут устроить акцию в честь Килиана в конце нынешнего сезона.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 15:39
...серьёзные пацаны вписываются, а за черепаху ответочку держать, стало быть...!!!
112910415
112910415
вчера в 14:40
да ну как без этого ... будут всё равно
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:18
Нельзя свистеть.. Денег не будет.. У фанов.. Хе..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:06
Как официально объявят тогда уже можно))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:01
Да насвистелись уже.....пока Бекхэм не выручил....не вывез объект освистывания...
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:55
Черепахина нельзя освистывать,,, мама запретила...
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