Фанаты ПСЖ не будут освистывать Мбаппе, несмотря на его уход из клуба

1708858159

вчера, 13:49

Болельщики ПСЖ приняли решение не освистывать нападающего , несмотря на его уход из клуба этим летом.

По данным источника, окружению форварда удалось выстроить хорошие отношения с влиятельными лидерами ультрас парижан, поэтому отношение фанатов к футболисту с их стороны лояльное.

Ультрас попросили не освистывать Мбаппе и не реагировать на информацию о его уходе из клуба минимум до официального объявления об этом. Также болельщики могут устроить акцию в честь Килиана в конце нынешнего сезона.