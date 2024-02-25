Матыцин — о Fan ID: «Это указ президента. Обратной дороги не будет»

Министр спорта России заявил, что Fan ID направлен на безопасность и культуру боления.

Я не считаю, что карта болельщика имеет отношение к попыткам убить футбол. Это указ президента, и тут обратной дороги не будет. Я считаю, что это решение направлено на безопасность и культуру боления. Не более и не менее того.