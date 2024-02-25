Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024Fan ID

Матыцин — о Fan ID: «Это указ президента. Обратной дороги не будет»

вчера, 17:46

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Fan ID направлен на безопасность и культуру боления.

Я не считаю, что карта болельщика имеет отношение к попыткам убить футбол. Это указ президента, и тут обратной дороги не будет. Я считаю, что это решение направлено на безопасность и культуру боления. Не более и не менее того.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиФанаты ПСЖ не будут освистывать Мбаппе, несмотря на его уход из клуба
Вчера, 13:49
Александер-Арнольд нанял телохранителя, чтобы защититься от фанатки
24 февраля
СлухиМЛС призывает клубы следовать примеру «Интер Майами»
23 февраля
Билеты на матч Копа Америка с участием Месси продали за 21 тысячу долларов
23 февраля
«Челси» продаёт билеты по 5 000 фунтов стерлингов. Это рекорд АПЛ
23 февраля
Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС
23 февраляЕвгений Петров в блоге Командный духКомментарии7
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:26
чиновники готовили - готовили сие мудрое решение ...
а отвечать-то за него не планируют
nik9373
nik9373 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 23:44
А до этого их вычислить, оштрафовать и лишить посещения конечно не могли?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:32
С....ки !!! Что ещё можно про них сказать ?!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:55
Наш пустрел и тут успел!
ABir
ABir ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 21:06
Полностью согласен подсунули Президенту указ, подставили его, а теперь признаться в этом для кого-то означает политическую смерть.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:09
А помните как всё начиналось?
Были крики, забастовки, заявления, истерики, обещания не ходить на футбол пока действует Fan ID, но со временем народ потянулся на стадионы и даже фанаты ходят на стадион.
Да пусть ещё не в тех объёмах как раньше, но думаю со временем всё восстановится, а с допуском наших клубов в еврокубки никто даже и вспоминать про игнор не будет, все будут делать и ходить на стадион.
А собственно в чём проблема его сделать?
Много тут услышал мнении, но я хочу всем противникам Fan ID посоветовать посетить матч Факела в Воронеже и спросить у местных болельщиков почему у них этих проблем не было.
Я лично вообще не понимаю как ради своих шкурных вопросов можно взять и предать команду за, которую они якобы болеют, бросить в трудную минуту и не поддерживать.
Почему я это называю предательтвом?
Если ты настоящий болельщик, фанат своей команды, то тебя ничего не остановит, тем более просто какая то там регистрация.

Я таким ещё посоветую против продажи билетов на матчи забастовку устроить, а что тоже ведь ограничивают, да ещё и из кармана деньги забирают.
Отказаться от покупки билетов до полной их отмены.
ermak6848
ermak6848 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:35
Главный цифровик страны Оцифровать всё и вся...
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:30
Кто любит футбол, болеет футболом и хочет смотреть футбол, тому не сложно оформить карту болельщика и ходить на стадион.
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:30
- Да всё правильно. Каждый мужик (если он настоящий мужик) должен отвечать за свои поступки, в том числе и на стадионах. Раньше ведь как было - пришёл якобы смотреть футбольный матч, а сам - то петарды на поле кидает, то бананы, то бутылки, то лазерной указкой игроку в глаз светит, то кресла ломает, то драку затеет... Да ему этот футбол и на фиг не нужен. Некогда ему смотреть. Надо свои дела успеть сделать, а потом безнаказанно раствориться в толпе. И на следующем матче вытворить то же самое. А что накажут клуб (за который он, якобы, болеет) - да ему начихать. А с введением паспорта болельщика - "очко-то заиграло". Их же вычислят, оштрафуют, и могут лишить посещения футбольных матчей пожизненно. Вот такие "болелы" и бесятся от бессилия, и "мутят воду" в соцсетях... Это же закон бумеранга - не делай пакостей другому - и тебе никто плохого не сделает. Народная мудрость.
Вещий
Вещий
вчера в 18:29
Только один вопрос... а кто такую мысль президенту подкинул?????
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 18:17
Как интересно получилось - продвигали этот закон различные депутаты, а всю ответственность теперь на президента спихивают. Да и разве министру неизвестно, что указы не вечны? Попахивает профнепригодностью!
Tex
Tex
вчера в 18:15
Сказали сделать - значит надо делать!!!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:59, ред.
Это петля для футбола в России. Обратной дороги не будет
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:56
А интересно Олег Матыцин самостоятельно мыслить умеет?
drug01
drug01
вчера в 17:49
Всё на благо футбола, а кто против пусть сидит дома!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 