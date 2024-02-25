Матыцин — о Fan ID: «Это указ президента. Обратной дороги не будет»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Fan ID направлен на безопасность и культуру боления.
Я не считаю, что карта болельщика имеет отношение к попыткам убить футбол. Это указ президента, и тут обратной дороги не будет. Я считаю, что это решение направлено на безопасность и культуру боления. Не более и не менее того.
Были крики, забастовки, заявления, истерики, обещания не ходить на футбол пока действует Fan ID, но со временем народ потянулся на стадионы и даже фанаты ходят на стадион.
Да пусть ещё не в тех объёмах как раньше, но думаю со временем всё восстановится, а с допуском наших клубов в еврокубки никто даже и вспоминать про игнор не будет, все будут делать и ходить на стадион.
А собственно в чём проблема его сделать?
Много тут услышал мнении, но я хочу всем противникам Fan ID посоветовать посетить матч Факела в Воронеже и спросить у местных болельщиков почему у них этих проблем не было.
Я лично вообще не понимаю как ради своих шкурных вопросов можно взять и предать команду за, которую они якобы болеют, бросить в трудную минуту и не поддерживать.
Почему я это называю предательтвом?
Если ты настоящий болельщик, фанат своей команды, то тебя ничего не остановит, тем более просто какая то там регистрация.
Я таким ещё посоветую против продажи билетов на матчи забастовку устроить, а что тоже ведь ограничивают, да ещё и из кармана деньги забирают.
Отказаться от покупки билетов до полной их отмены.
Были крики, забастовки, заявления, истерики, обещания не ходить на футбол пока действует Fan ID, но со временем народ потянулся на стадионы и даже фанаты ходят на стадион.
Да пусть ещё не в тех объёмах как раньше, но думаю со временем всё восстановится, а с допуском наших клубов в еврокубки никто даже и вспоминать про игнор не будет, все будут делать и ходить на стадион.
А собственно в чём проблема его сделать?
Много тут услышал мнении, но я хочу всем противникам Fan ID посоветовать посетить матч Факела в Воронеже и спросить у местных болельщиков почему у них этих проблем не было.
Я лично вообще не понимаю как ради своих шкурных вопросов можно взять и предать команду за, которую они якобы болеют, бросить в трудную минуту и не поддерживать.
Почему я это называю предательтвом?
Если ты настоящий болельщик, фанат своей команды, то тебя ничего не остановит, тем более просто какая то там регистрация.
Я таким ещё посоветую против продажи билетов на матчи забастовку устроить, а что тоже ведь ограничивают, да ещё и из кармана деньги забирают.
Отказаться от покупки билетов до полной их отмены.