Даниэль Алвес исключён из списка легенд «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Даниэль Алвес исключён из списка легенд каталонского клуба.
Ранее экс-игрока признали виновным в изнасиловании и приговорили к 4,5 года тюрьмы.
В перечне легенд «сине-гранатовых» 102 футболиста, «Барселона», согласно презумпции невиновности, исключила бразильца только после официального оглашения приговора.
За «блаугранас» Алвес играл с 2008 по 2016 год и с 2021-го по 2022-й. В общей сложности он взял с клубом 23 трофея и провел 408 матчей.
Короче сама пошла дала.Представь,она его воочию видела первый раз в клубе,и Алвес говорит ей,что иду в туалет и там буду ждать тебя,она же знает,зачем мужчина вызывает ее в туалет,добровольно пошла с радостью навариться.Она 71а и плюс мошенница.Каталония судит Алвеса из за 31и,зная как много он сделал для Барселоны.Знал бы он,что к нему так отнесутся,он бы перешел тогда в лучшие годы в Реал на зло им.
Короче сама пошла дала.Представь,она его воочию видела первый раз в клубе,и Алвес говорит ей,что иду в туалет и там буду ждать тебя,она же знает,зачем мужчина вызывает ее в туалет,добровольно пошла с радостью навариться.Она 71а и плюс мошенница.Каталония судит Алвеса из за 31и,зная как много он сделал для Барселоны.Знал бы он,что к нему так отнесутся,он бы перешел тогда в лучшие годы в Реал на зло им.
Были случае у многих футболистов с такими изнасилованиями но сколько я помню до реального срока только алвес. Или у алвеса адвокаты не очень или алвес кому дорогу перешел или он реально виноват
Были случае у многих футболистов с такими изнасилованиями но сколько я помню до реального срока только алвес. Или у алвеса адвокаты не очень или алвес кому дорогу перешел или он реально виноват
Так же с Алвесом,для чего девушка зашла с ним в одноместный туалет,они даже друг друга не знали лично,но она знала,что это легенда футбола,известность,с него можно хорошо навариться и вот итог.Алвес не только легенда Барселоны но и всего мирового футбола,он на втором месте по числу трофеев после Месси а клуб Барса,хоть я болельщик это клуб лицемеров из властных структур,как они поступают с легендами клуба,в том числе с главной легендой,который возвысил Барсу и из за него доходы Барсы за годы выствпления за Барсу почти миллиард долларов.
Так же с Алвесом,для чего девушка зашла с ним в одноместный туалет,они даже друг друга не знали лично,но она знала,что это легенда футбола,известность,с него можно хорошо навариться и вот итог.Алвес не только легенда Барселоны но и всего мирового футбола,он на втором месте по числу трофеев после Месси а клуб Барса,хоть я болельщик это клуб лицемеров из властных структур,как они поступают с легендами клуба,в том числе с главной легендой,который возвысил Барсу и из за него доходы Барсы за годы выствпления за Барсу почти миллиард долларов.