Даниэль Алвес исключён из списка легенд «Барселоны»

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вчера, 11:32

Бывший защитник «Барселоны» исключён из списка легенд каталонского клуба.

Ранее экс-игрока признали виновным в изнасиловании и приговорили к 4,5 года тюрьмы.

В перечне легенд «сине-гранатовых» 102 футболиста, «Барселона», согласно презумпции невиновности, исключила бразильца только после официального оглашения приговора.

За «блаугранас» Алвес играл с 2008 по 2016 год и с 2021-го по 2022-й. В общей сложности он взял с клубом 23 трофея и провел 408 матчей.