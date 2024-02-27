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Даниэль Алвес исключён из списка легенд «Барселоны»

вчера, 11:32

Бывший защитник «Барселоны» Даниэль Алвес исключён из списка легенд каталонского клуба.

Ранее экс-игрока признали виновным в изнасиловании и приговорили к 4,5 года тюрьмы.

В перечне легенд «сине-гранатовых» 102 футболиста, «Барселона», согласно презумпции невиновности, исключила бразильца только после официального оглашения приговора.

За «блаугранас» Алвес играл с 2008 по 2016 год и с 2021-го по 2022-й. В общей сложности он взял с клубом 23 трофея и провел 408 матчей.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 22:33
"Потерпевшая сообщала, что футболист несколько раз настоял на том, чтобы она вошла с ним в туалет. Но на снимках камер видеонаблюдения видно, как молодая женщина входит в туалетную комнату,где находился Алвес через две минуты после Алвеса по собственной воле."

Короче сама пошла дала.Представь,она его воочию видела первый раз в клубе,и Алвес говорит ей,что иду в туалет и там буду ждать тебя,она же знает,зачем мужчина вызывает ее в туалет,добровольно пошла с радостью навариться.Она 71а и плюс мошенница.Каталония судит Алвеса из за 31и,зная как много он сделал для Барселоны.Знал бы он,что к нему так отнесутся,он бы перешел тогда в лучшие годы в Реал на зло им.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:31
Ну я имею ввиду если он виновен. Если не виновен то тогда конечно я не прав.

Были случае у многих футболистов с такими изнасилованиями но сколько я помню до реального срока только алвес. Или у алвеса адвокаты не очень или алвес кому дорогу перешел или он реально виноват
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:08
Ничего страшного ! Как Д.Алвес отмотает свой срок , так сразу же вернут ему место в Зале Славы .
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 17:20
Ну это же полный идиотизм, Он же не отрекся от Барселоны, никогда не отзывался о клубе нелицеприятно. Да, оступился, но это никак не связано с именем клуба. Глупо, Барса, очень глупо.
СынМаркаАврелия
СынМаркаАврелия ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 16:15
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
    вчера в 14:51
    Представь,ты занялся сексом с девушкой по обоюдному согласию но она оказалась мошенницей и заяву на тебе написала,ты насильник?
    Так же с Алвесом,для чего девушка зашла с ним в одноместный туалет,они даже друг друга не знали лично,но она знала,что это легенда футбола,известность,с него можно хорошо навариться и вот итог.Алвес не только легенда Барселоны но и всего мирового футбола,он на втором месте по числу трофеев после Месси а клуб Барса,хоть я болельщик это клуб лицемеров из властных структур,как они поступают с легендами клуба,в том числе с главной легендой,который возвысил Барсу и из за него доходы Барсы за годы выствпления за Барсу почти миллиард долларов.
    АРМЕЕЦ__06
    АРМЕЕЦ__06 ответ СынМаркаАврелия (раскрыть)
    вчера в 14:18
    Хоть и ненавижу барсу но неправильно обвинять клуб из за этого. Как можно считаешь изнасилование мелочью?
    СынМаркаАврелия
    СынМаркаАврелия
    вчера в 14:10
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      вчера в 12:08
      Видео есть,как эта проститутка заходят с Альвесом в туалет,она же не зашла в туалет с ним 94 а зашла заняться сексом,было обоюдное согласие но курва решила стать известной и заработать.Альвеса кинули все лицемеры.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 11:57
      Что заслужил,то и получил,все правильно!!!
      Гость
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