Игрок «Атлетика» получил «самую глупую красную карточку»

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вчера, 10:51

, игрок «Атлетика Бильбао», был удален в матче Ла Лиги против «Бетиса».

После столкновения с полузащитником «Бетиса» Набилем Фекиром испанец увидел перед собой жёлтую карточку. Однако Уильямс отреагировал на «горчичник» саркастическими аплодисментами и показал судье большой палец, за что получил вторую жёлтую.

На удаление 21-летнему игроку понадобилось 12 секунд. Болельщики уже окрестили эпизод как «самую глупую красную карточку, которую когда-либо видели».