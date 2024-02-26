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Игрок «Атлетика» получил «самую глупую красную карточку»

вчера, 10:51
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)3 : 1Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Николас Уильямс, игрок «Атлетика Бильбао», был удален в матче Ла Лиги против «Бетиса».

После столкновения с полузащитником «Бетиса» Набилем Фекиром испанец увидел перед собой жёлтую карточку. Однако Уильямс отреагировал на «горчичник» саркастическими аплодисментами и показал судье большой палец, за что получил вторую жёлтую.

На удаление 21-летнему игроку понадобилось 12 секунд. Болельщики уже окрестили эпизод как «самую глупую красную карточку, которую когда-либо видели».

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 12:11
А я уж подумал, что его удалили за то, что он смеялся над лайнсменшей, которая головой влетела в телекамеру.
v6amqhx5dy5v
v6amqhx5dy5v
вчера в 11:20
Однако Уильямс отреагировал на «горчичник» саркастическими аплодисментами и показал судье большой палец, за что получил вторую жёлтую.

Зря остановился, надо было дальше показать судье ещё и средний палец, получить длительную дискву и навсегда выиграть эту номинацию
112910415
112910415
вчера в 11:05
в команде оценят это замечательное достижение !
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:54
Ни он первый, и скорее всего и не последний , который получает такие красные карточки.
3bc4rgqp3hea
3bc4rgqp3hea
вчера в 10:54
Что скажешь, не воспитанный человек, возомнившей себя не понятно кем.
Гость
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