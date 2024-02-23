Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкции

В Англии игрок вытер мяч о куртку стюарда и получил жёлтую карточку

вчера, 16:48

Полузащитник «Уикомб Уондерерс» Люк Лихи во время матча Трофея Футбольной Лиги с «Брэдфорд Сити» (1:0) получил желтую карточку за то, что вытер мяч об одного из стюардов.

«Уикомб Уондерерс» в концовке встречи заработал право ввести мяч в игру. Лихи вытер его о куртку стюарда, тот не возразил, но арбитр Том Ривз показал игроку желтую карточку, поскольку правилами запрещено вытирать мяч во время матча. Болельщиков расстроил данный эпизод.

В финале турнира «Уикомб Уондерерс» встретится с «Петерборо Юнайтед».

В Англии игрок вытер мяч о куртку стюарда и получил жёлтую карточку

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, чем Тонали занимается во время дисквалификации
Вчера, 19:53
СлухиДепутаты Европарламента призвали отстранить Израиль от турниров ФИФА и УЕФА
18 февраля
Тренера «Вест Бромвича» удалили за попытку оставить мяч в игре
17 февраля Фото
Агент Погба: «Поль готов вернуться в игру хоть завтра»
15 февраля
Фанату «Челси» на 3 года запретили посещать матчи за нацистское приветствие
15 февраля
Стал известен приговор фанату, который ткнул Окампоса пальцем между ягодиц
14 февраля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:36
жлобство может встретиться где угодно (
minai
minai
вчера в 18:44
Надеюсь, какой нить стюарт вытрет *опу люком лихи.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:51
А почему не красную?
he6d3thtvfwt
he6d3thtvfwt
вчера в 17:48
Наглость высшей категории... очень легко отделался....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:05
Там в футболисты вообще всех гадёнышей принимают ???
evsxpzy78rb6
evsxpzy78rb6
вчера в 17:03
Надо тряпочки развешивать для мокрых мячиков
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 