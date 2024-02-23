В Англии игрок вытер мяч о куртку стюарда и получил жёлтую карточку

Полузащитник «Уикомб Уондерерс» Люк Лихи во время матча Трофея Футбольной Лиги с «Брэдфорд Сити» (1:0) получил желтую карточку за то, что вытер мяч об одного из стюардов.
«Уикомб Уондерерс» в концовке встречи заработал право ввести мяч в игру. Лихи вытер его о куртку стюарда, тот не возразил, но арбитр Том Ривз показал игроку желтую карточку, поскольку правилами запрещено вытирать мяч во время матча. Болельщиков расстроил данный эпизод.
В финале турнира «Уикомб Уондерерс» встретится с «Петерборо Юнайтед».