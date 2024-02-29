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Стало известно, на каком стадионе «Спартак» сыграет против «Факела»

вчера, 21:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел10.03.2024 в 19:00 Не начался

Сегодня «Спартак» сообщил, что не проведёт матч 20-го тура РПЛ против «Факела» на «Лукой Арене».

По данным источника, «красно-белые» сыграют против воронежского клуба в «Лужниках». Матч состоится 10 марта.

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Источник: matchtv.ru Фото: ФК «Спартак»
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Все комментарии
vova505
vova505 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 08:25
Да
Действительно странно
pomor45
pomor45
вчера в 22:26
В Лужниках была другая погода и газон не пострадал, хотя его и не готовили к сезону.
Интерес
Интерес
вчера в 21:40
Засчитать как "чужое поле" и начислить "Спартаку" одно спасительное очко.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Neutron029 (раскрыть)
вчера в 21:20
Так зачем ты слово давал если его не держишь?
Тебя же никто не заставлял его давать!!!
Дал держи, не сдержал...
Neutron029
Neutron029
вчера в 21:19
Мне не нужно ждать год, чтобы поздравить друга. Всем добра!
Neutron029
Neutron029
вчера в 21:15
Я хотел показать пример, как должен действовать ЧЕЛОВЕК, когда побеждает его конкурент. Посмотрите, как комментируют мою победу(просто посмотрите комментарии в архиве январского победителя) и что я делаю в противном случае.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:10
Всё таки Спартак большой клуб....коль у них в резервных полянах самая большая арена страны....
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Neutron029 (раскрыть)
вчера в 21:07
28 февраля ты написал:

В конце года мы подведем итоги победителей. Я больше не буду писать до конца этого года и не буду беспокоить никого. Желаю всем удачи в КП!

Ненадолго же тебя хватило.
shlomo
shlomo ответ Neutron029 (раскрыть)
вчера в 21:03
Проиграть сражение, это не проиграть битву.... еще поборемся.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:03
Старая, проверенная поляна...
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