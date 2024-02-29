Стало известно, на каком стадионе «Спартак» сыграет против «Факела»

Сегодня «Спартак» сообщил, что не проведёт матч 20-го тура РПЛ против «Факела» на «Лукой Арене».
По данным источника, «красно-белые» сыграют против воронежского клуба в «Лужниках». Матч состоится 10 марта.
Сегодня «Спартак» сообщил, что не проведёт матч 20-го тура РПЛ против «Факела» на «Лукой Арене».
По данным источника, «красно-белые» сыграют против воронежского клуба в «Лужниках». Матч состоится 10 марта.
Действительно странно
Действительно странно
Тебя же никто не заставлял его давать!!!
Дал держи, не сдержал...
Тебя же никто не заставлял его давать!!!
Дал держи, не сдержал...
В конце года мы подведем итоги победителей. Я больше не буду писать до конца этого года и не буду беспокоить никого. Желаю всем удачи в КП!
Ненадолго же тебя хватило.
В конце года мы подведем итоги победителей. Я больше не буду писать до конца этого года и не буду беспокоить никого. Желаю всем удачи в КП!
Ненадолго же тебя хватило.