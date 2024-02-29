Стало известно, на каком стадионе «Спартак» сыграет против «Факела»

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вчера, 21:01

Сегодня «Спартак» сообщил, что не проведёт матч 20-го тура РПЛ против «Факела» на «Лукой Арене».

По данным источника, «красно-белые» сыграют против воронежского клуба в «Лужниках». Матч состоится 10 марта.