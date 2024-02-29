Матч «Спартак» — «Факел» не состоится на «Лукойл Арене»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что матч 20-го тура РПЛ против «Факела» не состоится на «Лукойл Арене».

Сегодня комиссия РПЛ по допуску футбольных полей посетила домашний стадион «Спартака». После проведения необходимых замеров было выявлено несоответствие поля стандартам РФС и регламенту РПЛ . В связи с этим матч 20-го тура МИР РПЛ с «Факелом» будет проведен на другом стадионе. Подробности переноса игры клуб сообщит в ближайшее время.

Зимой клуб проводил плановую реновацию футбольного поля. Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии.