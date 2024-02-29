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Матч «Спартак» — «Факел» не состоится на «Лукойл Арене»

вчера, 20:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел10.03.2024 в 19:00 Не начался

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что матч 20-го тура РПЛ против «Факела» не состоится на «Лукойл Арене».

Сегодня комиссия РПЛ по допуску футбольных полей посетила домашний стадион «Спартака». После проведения необходимых замеров было выявлено несоответствие поля стандартам РФС и регламенту РПЛ. В связи с этим матч 20-го тура МИР РПЛ с «Факелом» будет проведен на другом стадионе. Подробности переноса игры клуб сообщит в ближайшее время.

Зимой клуб проводил плановую реновацию футбольного поля. Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии.

Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие. Это вызвало глобальное повреждение газона. Ряд экстренных мер по восстановлению качественных характеристик поля, принятых и проведенных агротехнической службой, даст результат позже. Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:45
Хотел разразиться гневной тирадой в адрес всех причастных к этому "происшествию" лиц. Под происшествием я имею в виду не перенос матча, а причины, по которым это произошло. Однако затем я принял позу роденовского "Мыслителя" и стал рассуждать так: а что, собственно, случилось, сыграют на другом поле, благо в Москве стадионов пруд пруди. За это время травка на "Лукойле -" подрастёт и укоренится, директор с облегчением отрапортует, что играть можно, что на следующий сезон они обязательно закроют поле двумя слоями укрывного материала, чтобы он не порвался, а за системой подогрева будут следить более тщательно и не позволять напиваться на рабочем месте ответственным за подогрев товарищам. Что снег с покрытия будут убирать вовремя, для чего подключат к работе дворников с соседних улиц..., и т.д, и т.п.
Знакомая картина для России, не правда ли. Расхлябанность и безответственность преследуют нас повсюду. Последнее: гложут меня сомнения, что трава за три - четыре месяца, и даже за пол-года и год может укорениться и принять надлежащий вид, как об этом говорится в информации. Скорее всего, врут. Поняли, что к сезону подготовиться не успевают, вот и сослались на обильные снегопады и рваное покрытие.
Николай 1
Николай 1
вчера в 21:15
Напоминает всеядных Питерских бакланов.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:10
А на с стадионе ЦСКА снег убирали и м матч с Оренбургом состоится.
Виновата не погода, а руководство СпаМа ))).
Neutron029
Neutron029
вчера в 20:59
Искренне поздравляю Игоря! В финале КП он использовал всего 930 очков и поднял их до 5352 очков. Мне не очень хотелось мешать в финале и поэтому я играл по высоким коэффициентам, даже специально поставил 500 очков с коэффициентом 9,24, так как знал, что 1000 очков могут помешать победителю. И я был прав.

И сделал это потому, что видел, как наш общий ДРУГ A.S.A (Саркис) накануне финала уступил свое место своему одногруппнику - тебе. Собственно хотел бы сказать, что специально оставил вашу группу в покое, не хотел вас помешать, так как знаю что вы двое играете с одного аккаунта. Но я пытался остановить того, кто играл с +25 аккаунтами и из его 25 только 2 в финале. И я осмелюсь сказать, что я оставил в покое не только вашу группу.

Разница 84! Молодец! В прошлом месяце мой основной аккаунт обыграл того, кто играет с тремя аккаунтами. В этом месяце это удалось тебе. И я знаю, что правила не запрещают пользователям играть с дополнительных аккаунтов, но я все равно рад, что в такой конкуренции лидируют основные аккаунты.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:58
Сейчас 25-ти процентный друг опять напишет.... "И как это Медведев всё успевает....и весь снег региона на Открытие Арену направить....и Квинси в дубайскую каталажку определить ???"..))
Интерес
Интерес
вчера в 20:38
Опять зима не вписалась в планы умников из РПЛ и поддерживающих их решения "синхронизаторов".А это только начало возвращения классической зимы в Россию.
Тут норвежцы,забывшие про зиму,плакали в этом году,что у них похолодало до минус 22,на что дама из Якутии написала :"Сочувствую.А у нас потеплело до минус сорока пяти!".
pomor45
pomor45
вчера в 20:34
Докатились до проблем, возникающих у клубов втордива.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:26
Еще успеют исправить
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