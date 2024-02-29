Матч «Спартак» — «Факел» не состоится на «Лукойл Арене»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что матч 20-го тура РПЛ против «Факела» не состоится на «Лукойл Арене».
Сегодня комиссия РПЛ по допуску футбольных полей посетила домашний стадион «Спартака». После проведения необходимых замеров было выявлено несоответствие поля стандартам РФС и регламенту РПЛ. В связи с этим матч 20-го тура МИР РПЛ с «Факелом» будет проведен на другом стадионе. Подробности переноса игры клуб сообщит в ближайшее время.
Зимой клуб проводил плановую реновацию футбольного поля. Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии.
Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие. Это вызвало глобальное повреждение газона. Ряд экстренных мер по восстановлению качественных характеристик поля, принятых и проведенных агротехнической службой, даст результат позже. Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта.
Тут норвежцы,забывшие про зиму,плакали в этом году,что у них похолодало до минус 22,на что дама из Якутии написала :"Сочувствую.А у нас потеплело до минус сорока пяти!".
Тут норвежцы,забывшие про зиму,плакали в этом году,что у них похолодало до минус 22,на что дама из Якутии написала :"Сочувствую.А у нас потеплело до минус сорока пяти!".
Знакомая картина для России, не правда ли. Расхлябанность и безответственность преследуют нас повсюду. Последнее: гложут меня сомнения, что трава за три - четыре месяца, и даже за пол-года и год может укорениться и принять надлежащий вид, как об этом говорится в информации. Скорее всего, врут. Поняли, что к сезону подготовиться не успевают, вот и сослались на обильные снегопады и рваное покрытие.
Знакомая картина для России, не правда ли. Расхлябанность и безответственность преследуют нас повсюду. Последнее: гложут меня сомнения, что трава за три - четыре месяца, и даже за пол-года и год может укорениться и принять надлежащий вид, как об этом говорится в информации. Скорее всего, врут. Поняли, что к сезону подготовиться не успевают, вот и сослались на обильные снегопады и рваное покрытие.