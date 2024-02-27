Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Все стадионы допущены к проведению матчей 1-го после зимней паузы тура РПЛ

вчера, 17:32

Комиссия Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) по оценке качества футбольных полей допустила все стадионы к проведению матчей 19‑го тура чемпионата России, который станет первым после зимнего перерыва. Об этом сообщил источник со ссылкой на пресс‑службу лиги.

19-й тур стартует 1 марта матчем между «Ростовом» и «Крыльями Советов». Также игры пройдут на стадионах московских ЦСКА и «Динамо», «Краснодара», грозненского «Ахмата», петербургского «Зенита», нижегородского «Пари НН» и «Балтики» из Калининграда.

Комиссия РПЛ допустила все газоны стадионов для проведения матчей 19‑го тура.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: matchtv.ru
Президент «Торпедо»: «Сезон-2026/27 клуб начнёт на новой арене»
22 февраля
ОфициальноРоссия — на 4-м месте в Европе по строительству крупных стадионов за 10 лет
15 февраля
«СКА-Хабаровск» хочет перенести матч с «Сочи» в Кубке России в другой город
09 февраля
Стало известно, когда будет готов новый стадион «Алании»
05 февраля
Реконструкцию стадиона «Алании» планируют завершить весной 2024 года
23 января
СлухиРФС хочет провести финал Кубка России в «Лужниках»
11 января
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:44
Хороша новость. Приятно, что все поготовилиь хорошо
23f9634ezprp
23f9634ezprp
вчера в 19:31
Ну а об недостатках пусть никто не узнает.
Вещий
Вещий
вчера в 19:29
Очень хорошо что удалось сохранить поляны для игры после зимы.
112910415
112910415
вчера в 18:42
и это радует
adekvat
adekvat
вчера в 18:39
Еще бы погода не подвела, и все было бы замечательно.
pomor45
pomor45
вчера в 18:15, ред.
Стало быть члены комиссии остались удовлетворёнными. Осталось уяснить чем? Хотелось бы, чтобы состоянием полей.
mw6jbkpjj5ye
mw6jbkpjj5ye
вчера в 18:12
Погода хорошая, стадионы готовы! Вперёд!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:54
Ну и слава богу, хоть с этим нет проблем.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:33
Вот и чудно!)
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 17:33
Комиссия РПЛ допустила все газоны стадионов для проведения матчей 19‑го тура и это хорошо для болельщиков.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 