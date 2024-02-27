Все стадионы допущены к проведению матчей 1-го после зимней паузы тура РПЛ

1709044349

вчера, 17:32

Комиссия Российской Премьер‑Лиги ( РПЛ ) по оценке качества футбольных полей допустила все стадионы к проведению матчей 19‑го тура чемпионата России, который станет первым после зимнего перерыва. Об этом сообщил источник со ссылкой на пресс‑службу лиги.

19-й тур стартует 1 марта матчем между «Ростовом» и «Крыльями Советов». Также игры пройдут на стадионах московских ЦСКА и «Динамо», «Краснодара», грозненского «Ахмата», петербургского «Зенита», нижегородского «Пари НН» и «Балтики» из Калининграда.