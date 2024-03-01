Зырянов ответил на вопрос о вариантах продолжения карьеры

Экс-тренер «Черноморца» дал комментарий на тему продолжения карьеры.

Пока работы нет. Было несколько предложений, но по независящим от меня причинам, нам не удалось договориться. А пока что я в Петербурге. Но я все еще тренер, просто не действующий. Так что из футбола я не выпал, смотрю много матчей футбольных, анализирую новые современные тенденции. Ну и в целом учусь, читаю книги, не без этого.

Готов ли рассмотреть вариант за пределами России? Знаете, я не отвечаю на такие вопросы «если бы». Будет конкретика, будет разговор. А пока что без конкретики отвечать не хочу.