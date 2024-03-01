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Зырянов ответил на вопрос о вариантах продолжения карьеры

вчера, 09:35

Экс-тренер «Черноморца» Константин Зырянов дал комментарий на тему продолжения карьеры.

Пока работы нет. Было несколько предложений, но по независящим от меня причинам, нам не удалось договориться. А пока что я в Петербурге. Но я все еще тренер, просто не действующий. Так что из футбола я не выпал, смотрю много матчей футбольных, анализирую новые современные тенденции. Ну и в целом учусь, читаю книги, не без этого.

Готов ли рассмотреть вариант за пределами России? Знаете, я не отвечаю на такие вопросы «если бы». Будет конкретика, будет разговор. А пока что без конкретики отвечать не хочу.

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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 10:54
Очень умным игроком был.Из таких часто тренеры приличные получаются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:24
Вполне адекватное мнение. Будут предложения- можно рассматривать по мере их поступления...
9tjesb2qgp5w
9tjesb2qgp5w
вчера в 10:17
Хотелось бы остаться на юге, за Урал и дальше не очень хочется.
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