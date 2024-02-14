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«Локомотив» планирует вернуть в клуб Сёмина

вчера, 23:57

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб ведёт работу по возвращению в свою структуру бывшего тренера команды Юрия Сёмина.

В данный момент мы пока не нашли роль для Юрия Павловича в текущем составе «Локомотива», чтобы можно было вписаться в тот штаб, в ту работу клуба, которая проводится. Вместе с тем мы продолжаем над этим работать, думаю и уверен, что найдем решение.

Юрий Павлович не теряет связи с «Локомотивом», с обществом клуба. Он является членом правления общества «Локомотив», проводит большую работу в проекте «Локобол‑РЖД» — это наш самый крупный детский футбольный турнир. Юрий Павлович продолжает важную и нужную деятельность в рамках проведения этого мероприятия.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:07
Да Палыч уже давно стал негласным символом Локо...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:06
Главное, человек есть. Должность придумать не так сложно...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:17
Почетным президентом его определить...
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 01:11
Браво, Палыч!!! Он неразделим с Локомотивом.
Гость
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