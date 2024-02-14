«Локомотив» планирует вернуть в клуб Сёмина

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб ведёт работу по возвращению в свою структуру бывшего тренера команды Юрия Сёмина.
В данный момент мы пока не нашли роль для Юрия Павловича в текущем составе «Локомотива», чтобы можно было вписаться в тот штаб, в ту работу клуба, которая проводится. Вместе с тем мы продолжаем над этим работать, думаю и уверен, что найдем решение.
Юрий Павлович не теряет связи с «Локомотивом», с обществом клуба. Он является членом правления общества «Локомотив», проводит большую работу в проекте «Локобол‑РЖД» — это наш самый крупный детский футбольный турнир. Юрий Павлович продолжает важную и нужную деятельность в рамках проведения этого мероприятия.