«Локомотив» планирует вернуть в клуб Сёмина

Председатель совета директоров «Локомотива» сообщил, что клуб ведёт работу по возвращению в свою структуру бывшего тренера команды .

В данный момент мы пока не нашли роль для Юрия Павловича в текущем составе «Локомотива», чтобы можно было вписаться в тот штаб, в ту работу клуба, которая проводится. Вместе с тем мы продолжаем над этим работать, думаю и уверен, что найдем решение.