Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиТаджикистан. Высшая Лига 2023

«Истиклол» не подтвердил информацию о возможном назначении Кержакова

вчера, 10:34

Пресс-атташе «Истиклола» из Душанбе Рустам Хакимов отреагировал на информацию о возможном назначении на должность главного тренера Александра Кержакова.

Мы не можем подтвердить эту информацию. Не ведём переговоры с Кержаковым. Наша команда два дня назад возобновила тренировки после Кубка Азии, на котором выступали несколько наших футболистов. В ближайшие дни мы объявим имя нового главного тренера.

Ранее клуб из Таджикистана не стал продлевать контракт с Игорем Черевченко. Кержаков 12 февраля сообщил, что ведёт переговоры с зарубежной командой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Локомотив» планирует вернуть в клуб Сёмина
14 февраля
У Каряки зимой были предложения от клубов Второй лиги
13 февраля
Галактионов опроверг информацию о возможном уходе из «Локомотива»
12 февраля
Дасаев заявил о желании продолжить тренерскую работу
11 февраля
Жирков: «На самом деле тренировать — тяжёлая работа»
10 февраля
Главный тренер 2DROTS назвал причины, по которым не возглавил «Енисей»
10 февраля
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:12
Вообще то я этой 75 Прибалтику пророчил, но видать эта тварь и там не нужна.
Таких нигде не любят.
FRZZ
FRZZ
вчера в 12:23
Кержаков ведёт переговоры с Азербайджанским Сабахом, после ухода Мурада Мусаева.
m6w2pzupqy4y
m6w2pzupqy4y
вчера в 11:54
Вероятно, команде будет представлен новый наставник в ближайшее время.
adekvat
adekvat
вчера в 11:40
С зарубежной командой с Таджикистана, понимаю Италия или хотябы Швейцария.
cnysrj4867na
cnysrj4867na
вчера в 11:35
Что то никак не получается Сашу куда ни будь приткнуть...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:52
Где он находит такие клубы?
Может пора найти другую работу, не тренером?
drug01
drug01
вчера в 10:46
Вероятно он ещё размышляет!!!!
112910415
112910415
вчера в 10:44
всё равно же он с кем-то ведёт переговоры !
авось получится ...
444p8n8y9vdj
444p8n8y9vdj
вчера в 10:37
Видать на Родине Кержаков совсем не пригодился раз за границу смотрит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 