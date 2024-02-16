«Истиклол» не подтвердил информацию о возможном назначении Кержакова

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вчера, 10:34

Пресс-атташе «Истиклола» из Душанбе Рустам Хакимов отреагировал на информацию о возможном назначении на должность главного тренера .

Мы не можем подтвердить эту информацию. Не ведём переговоры с Кержаковым. Наша команда два дня назад возобновила тренировки после Кубка Азии, на котором выступали несколько наших футболистов. В ближайшие дни мы объявим имя нового главного тренера.

Ранее клуб из Таджикистана не стал продлевать контракт с Игорем Черевченко. Кержаков 12 февраля сообщил, что ведёт переговоры с зарубежной командой.