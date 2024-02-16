«Истиклол» не подтвердил информацию о возможном назначении Кержакова

Пресс-атташе «Истиклола» из Душанбе Рустам Хакимов отреагировал на информацию о возможном назначении на должность главного тренера Александра Кержакова.
Мы не можем подтвердить эту информацию. Не ведём переговоры с Кержаковым. Наша команда два дня назад возобновила тренировки после Кубка Азии, на котором выступали несколько наших футболистов. В ближайшие дни мы объявим имя нового главного тренера.
Ранее клуб из Таджикистана не стал продлевать контракт с Игорем Черевченко. Кержаков 12 февраля сообщил, что ведёт переговоры с зарубежной командой.
Таких нигде не любят.
Таких нигде не любят.
Может пора найти другую работу, не тренером?
Может пора найти другую работу, не тренером?
авось получится ...
авось получится ...