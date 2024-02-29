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Точилин ответил на вопрос о возможном продолжении тренерской карьеры

вчера, 11:57

Экс-тренер «Сочи» Александр Точилин дал комментарий касательно своего будущего.

На сегодняшний момент у меня нет предложений, потому что все команды укомплектованы и готовятся к рестарту чемпионата. В таких случаях мы всегда говорим: «Открыты для предложений».

Мне поступают также варианты из ближайшего зарубежья. Казахстан, Армения? Да. Там, где русские специалисты могут быть востребованы. Здесь другой момент. Я понимаю, что в России будут хорошие варианты и выпадать из этой обоймы пока не хочется.

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Все комментарии
qmxm9n7sur8u
qmxm9n7sur8u
вчера в 14:37
Надо всего лишь кого-нибудь подсидеть.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:31
Если из бывшего игрока к 40-45 годам не получился тренер, то толку не будет.
Да предложения будут, но его уровень это максимум ФНЛ или уровень ближнего зарубежья.
Точилин к 50 годам как тренер никак себя не заявил, ему просто не доверят серьёзную команду.
ugm97zks5kn9
ugm97zks5kn9
вчера в 13:27
Интересно, какой клуб в России захочет тебя пригласить ... медиалига что ли?
5zjg7sstab3t
5zjg7sstab3t
вчера в 13:12
Пока что твой уровень это команды из ФНЛ.
Hauptman
Hauptman
вчера в 13:09
Не получается из Точилина хорошего тренера.
Гость
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