Точилин ответил на вопрос о возможном продолжении тренерской карьеры

Экс-тренер «Сочи» дал комментарий касательно своего будущего.

На сегодняшний момент у меня нет предложений, потому что все команды укомплектованы и готовятся к рестарту чемпионата. В таких случаях мы всегда говорим: «Открыты для предложений».

Мне поступают также варианты из ближайшего зарубежья. Казахстан, Армения? Да. Там, где русские специалисты могут быть востребованы. Здесь другой момент. Я понимаю, что в России будут хорошие варианты и выпадать из этой обоймы пока не хочется.