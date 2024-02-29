Точилин ответил на вопрос о возможном продолжении тренерской карьеры

Экс-тренер «Сочи» Александр Точилин дал комментарий касательно своего будущего.
На сегодняшний момент у меня нет предложений, потому что все команды укомплектованы и готовятся к рестарту чемпионата. В таких случаях мы всегда говорим: «Открыты для предложений».
Мне поступают также варианты из ближайшего зарубежья. Казахстан, Армения? Да. Там, где русские специалисты могут быть востребованы. Здесь другой момент. Я понимаю, что в России будут хорошие варианты и выпадать из этой обоймы пока не хочется.
Да предложения будут, но его уровень это максимум ФНЛ или уровень ближнего зарубежья.
Точилин к 50 годам как тренер никак себя не заявил, ему просто не доверят серьёзную команду.
Да предложения будут, но его уровень это максимум ФНЛ или уровень ближнего зарубежья.
Точилин к 50 годам как тренер никак себя не заявил, ему просто не доверят серьёзную команду.