«Барселона» не станет приглашать Флика на пост главного тренера команды

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вчера, 15:22

«Барселона» решила не назначать на пост главного тренера команды.

Руководство каталонцев думает, что у тренера мало опыта работы за пределами Германии. «Блаугранас» полагают, что специалист добился успеха только с «Баварией», а с немецкой национальной командой его результат оказался неубедительным.

Отмечается, что Флик настаивает на своей кандидатуре. В «Барселоне» считают это знаком того, что у тренера нет других вариантов продолжения карьеры.