«Барселона» не станет приглашать Флика на пост главного тренера команды

«Барселона» решила не назначать Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера команды.
Руководство каталонцев думает, что у тренера мало опыта работы за пределами Германии. «Блаугранас» полагают, что специалист добился успеха только с «Баварией», а с немецкой национальной командой его результат оказался неубедительным.
Отмечается, что Флик настаивает на своей кандидатуре. В «Барселоне» считают это знаком того, что у тренера нет других вариантов продолжения карьеры.
Я прочитал этот комментарий пару дней назад. Не люблю, когда врут, поэтому хотел проверить.
Я прочитал этот комментарий пару дней назад. Не люблю, когда врут, поэтому хотел проверить.
https://youtu.be/0HfNxvPJgzE
Это фиаско!!!
Это фиаско!!!