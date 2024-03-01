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«Барселона» не станет приглашать Флика на пост главного тренера команды

вчера, 15:22

«Барселона» решила не назначать Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера команды.

Руководство каталонцев думает, что у тренера мало опыта работы за пределами Германии. «Блаугранас» полагают, что специалист добился успеха только с «Баварией», а с немецкой национальной командой его результат оказался неубедительным.

Отмечается, что Флик настаивает на своей кандидатуре. В «Барселоне» считают это знаком того, что у тренера нет других вариантов продолжения карьеры.

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Все комментарии
8rudahx6bsrk
8rudahx6bsrk
вчера в 19:08
Да уж, Флик сам переусердствовал в своем желании.
Alexander Zverev
Alexander Zverev ответ GOR TER-ARISTAKESSIAN (раскрыть)
вчера в 15:58
    snxtz2k9e7gw
    snxtz2k9e7gw
    вчера в 15:58
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Alexander Zverev (раскрыть)
      вчера в 15:54
        VeniaminS
        VeniaminS
        вчера в 15:52
        Как решит руководство Барсы,так и будет.
        64cjgffqr4nn
        64cjgffqr4nn ответ Байкал-38 (раскрыть)
        вчера в 15:50
          Гость
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