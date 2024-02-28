Удивительные новости из «Барселоны». Клуб нашёл тренера на будущий сезон

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вчера, 21:34

Спойлер – голосуют за старого знакомого.

Хави не сообщил Лапорте и Деку о своем решении

Судя по удивлению спортивного директора «Барселоны» Деку и действиям Лапорты прямо сейчас, Эрнандес выпалил об уходе в конце сезона без координации своих действий с руководством «блаугранас». Тут надо понимать, кто такой Хави. Это Пол Скоулз плюс Рой Кин плюс Гари Невилл, если говорить об умении ворчать, критиковать и выставлять претензии к другим. Палец в рот такому человеку не клади – откусит.

Хави, когда впервые вёл переговоры с боссами «Барселоны» о тренерской работе ещё до Лапорты, пришел на встречу с длинным списком требований. Эрнандес — чемпион всего на свете, ценит себя. Это как форвард Мбаппе, который приходит во дворец в Париже на званый ужин с шейхом и президентом Франции. Что у Килиана случится с самомнением и оценкой статуса? Суперзвёзды футбола иногда теряют связь с землей.

Вот и наставник «Барселоны» себе на уме. С высокомерием у легендарного Хави всё в порядке. Поэтому тренеру не понравилось, что Лапорта использует его в роли щита. Хави прикинул, что «блаугранас» светит в ближайшем будущем с долгами в сотни миллионов евро, а затем принял решение – сохранить тренерские перспективы на будущее, и плевать, что думают игроки. Раздевалку Хави не терял, что важно.

Поэтому молодого наставника просят остаться, изменив решение. Даже неудачи на поле не настроили против Хави футболистов. Но тренер решил, что лучше уйти сейчас, чем потом попасть в худшую ситуацию без сильных новичков. Стагнация тоже не выход для молодого наставника. Сульшер в МЮ сидел достаточно долго, чтобы теперь его не приглашали ни в один большой клуб Европы.

«Барселона» может потерять всех сильных кандидатов

Хави может остаться, если откажется большинство сильных кандидатов, а проверка остальных покажет, что аналитики «блаугранас» голосуют за знакомого Эрнандеса, а не за «подделок» под Гвардиолу. Составлять списки потенциальных тренеров для больших клубов всегда интересно. Как разгадывать хорошую головоломку. Ведь если укажете на детали, которые позже соединятся, то словно нашли убийцу в детективе.

Убийцей «Барселоны» можно назвать бывшего президента Бартомеу. А вот Хави не злодей, в первом сезоне выиграл Ла Лигу. Но стратегически проект может быть обречённым. Не сделает ли Эрнандес хуже, если отдаст нестабильную комбинацию опытных мастеров и молодых талантов в руки наставника, который не умеет работать в кризисный момент? Ни Де Дзерби, ни Флик не являются специалистами по наведению порядка.

Немец учит испанский язык, но в «Баварии» добился успеха с невероятно сильной командой, которой важно было не мешать. Хаби Алонсо выберет себе другой клуб – возможно, даже подождет до ухода Анчелотти из «Реала», но откажет «Барселоне». Называли много фамилий, но у каждого кандидата есть явные минусы. И никто из списка не легенда испанского клуба, как бывший хавбек Хави, знающий все нюансы изнутри.

Нужен переходной год перед приходом Юргена Клоппа

Давайте оценим варианты для немца, который пока точно недостаточно старый для сборной Германии. Плюс немецкая национальная команда в нынешнем составе недостаточно сильная, чтобы заинтересовать Клоппа через год. Серия А отпадает, Юргену вряд ли будет интересно работать в лиге, где даже со стадионами большая беда, поскольку там не вкладывали деньги в инфраструктуру. В «Интере» Клоппа не будет.

ПСЖ и «Бавария» это две понятные и банальные опции. Но во Франции скучно, а в Мюнхене бардак в клубе. Клопп привык к порядку в «Ливерпуле». А как только начались внутренние проблемы, то решил уйти на отдых. Немец искренне удивился, что сэр Алекс Фергюсон дважды сообщал об уходе в конце сезона, но позже оставался. И это не путь Клоппа. Но, быть может, это путь вспылившего и уставшего Хави?

Проблема «Барселоны» в том, идеальный наставник летом 2024 года точно не приедет. Тухель может всё развалить. Клопп доступен только через год. А мечтать о Гвардиоле надо не раньше 2025 года. Все элитные наставники хотят сначала увидеть экономические успехи «Барселоны», а потом возглавить команду, которой разрешают регистрировать новичков. Пока этого нет, классных опций мало. Лапорта это знает.

У Эрнандеса нет готового приглашения от большого клуба

Хави не зовут в «Челси» или «Баварию». Может остаться на год, а дальше пригласят более подготовленного и опытного кандидата. Но Эрнандес публично заявил об уходе. Люди с его характером будут чувствовать, что предали себя, если вдруг передумают. С другой стороны, если упрашивать начнут все – от Гвардиолы до коллективного письма футболистов, то Хави может растаять и согласиться.

Высокомерные люди любят внимание. Говорят, в раздевалке «Барселоны» плакали, когда Эрнандес объявил об уходе в конце сезона. Также очевидно, что далеко не все проблемы команды и клуба связаны с Хави, а привычка менять тренеров редко приносит успех без оглядки на стратегию. У каталонцев её нет, поэтому много долгов, неграмотных трансферов и риск итогового банкротства.

У молодого тренера Хави есть слабое место: инвесторы не выделят на его проект деньги, как сделают для Гвардиолы и Клоппа. Статус наставника это упрощение трансферов, гарантия прихода сильных скаутов, директоров и мощного тренерского штаба. Хави потерял статус победителя «Реала», но ещё может принести пользу родному клубу. На это будут давить, попросив остаться.