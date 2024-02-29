Рибери имеет шансы возглавить юниорскую команду «Баварии»

Экс-футболист «Баварии» Франк Рибери может вернуться в мюнхенский клуб в качестве наставника.
Француз имеет шансы возглавить юниорскую команду «Баварии». Бывший игрок сборной Франции завершает получение тренерской лицензии.
Рибери много времени проводит в Мюнхене и находится на связи с клубом, его сын Саиф играет в «Баварии» U13.
На данный момент экс-хавбек входит в тренерский штаб «Салернитаны».
Никогда не нравилась Баварич как и весь немецкий футбол, но эта парочка в составе Баварии всегда вызывала уважения.
Интересно какой тренер выйдет из Рибери ну и из Роббена, если конечно он тоже свяжет себя с этой стезёй.
По характеру они бойцы и со своих игроков тоже будут требовать по полной.
В любом случае удачи!!!
Никогда не нравилась Баварич как и весь немецкий футбол, но эта парочка в составе Баварии всегда вызывала уважения.
Интересно какой тренер выйдет из Рибери ну и из Роббена, если конечно он тоже свяжет себя с этой стезёй.
По характеру они бойцы и со своих игроков тоже будут требовать по полной.
В любом случае удачи!!!