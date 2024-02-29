Рибери имеет шансы возглавить юниорскую команду «Баварии»

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вчера, 15:23

Экс-футболист «Баварии» может вернуться в мюнхенский клуб в качестве наставника.

Француз имеет шансы возглавить юниорскую команду «Баварии». Бывший игрок сборной Франции завершает получение тренерской лицензии.

Рибери много времени проводит в Мюнхене и находится на связи с клубом, его сын Саиф играет в «Баварии» U13.

На данный момент экс-хавбек входит в тренерский штаб «Салернитаны».