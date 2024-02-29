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Рибери имеет шансы возглавить юниорскую команду «Баварии»

вчера, 15:23

Экс-футболист «Баварии» Франк Рибери может вернуться в мюнхенский клуб в качестве наставника.

Француз имеет шансы возглавить юниорскую команду «Баварии». Бывший игрок сборной Франции завершает получение тренерской лицензии.

Рибери много времени проводит в Мюнхене и находится на связи с клубом, его сын Саиф играет в «Баварии» U13.

На данный момент экс-хавбек входит в тренерский штаб «Салернитаны».

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 01:03
Рибери парень с характером, всегда выкладывался за команду, за которую играл…
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:05
Опыт у него есть,игрок был хороший - это точно!
jsmwsxj7akvy
jsmwsxj7akvy
вчера в 16:52
Ну посмотрим на Франка ... игрок был хороший.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:33
Рибери был отличным футболистом и доя меня лично ассоциируется с другим игроком Баварии Роббеном.
Никогда не нравилась Баварич как и весь немецкий футбол, но эта парочка в составе Баварии всегда вызывала уважения.
Интересно какой тренер выйдет из Рибери ну и из Роббена, если конечно он тоже свяжет себя с этой стезёй.
По характеру они бойцы и со своих игроков тоже будут требовать по полной.
В любом случае удачи!!!
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:51
...ему бы корсаром, в кино, в Голивуд! Жоффрея де Пейрака сыграть,
к примеру!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:45
Совсем не вижу Рибери тренером, но посмотрим)
Гость
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