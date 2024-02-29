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Индзаги высказался о возможном уходе из «Интера»

вчера, 08:23

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий на тему возможного ухода из команды.

Я счастлив в «Интере». Новый контракт? Не проблема. Мне комфортно в этом клубе при нынешнем руководстве и составе команды. Думаю только о нашей игре.

«Интер» лидирует в Серии А.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:15, ред.
Франк интересный вариант для Челси.
Все таки у Франка есть определённый стиль, которого не было у Тухеля, Поттера, Почеттино.
Ещё в Шипе Брентфорд Франка мог удержать счёт сухим, если вёл в матчах 1-0, 2-0 и был близок к выходу в АПЛ через плей офф, но Брентфорд вышел позже играя в таком же стиле. В АПЛ Брентфорд играл также. По сухим матчам Брентфорд ближе к командам которые играют в еврокубках. Например, у МС 12 сухих матчей как у Брентфорда, а у Брайтона Де Дзерби также 12 сухих матчей, но у Брентфорда меньше поражений и больше ничейных результатов. Брайтон Де Дзерби скорее всего играет по ситуации, где может пропустить больше и забить больше, чем Брентфорд, а Брентфорд Франка более прагматичен и видно что игра команды строится на определённой системе, может и не забить больше и не пропустить много, а может в одной игре отгрузить 4 мяча, но сохранить ворота сухими, как в матче с МЮ. Определённой стабильности нет в линиях у Брайтона Де Дзерби. Если не выбирать качели Де Дзерби, то тогда лучше Франк.
Нужно отметить, что после прихода Поттера Челси стал много пропускать. Футбол Поттера не прагматичен и Брайтон Поттера много пропускал и был на грани вылета в Шип, хоть играл открыто. Де Дзерби улучшил игру в обороне, но если сравнить с Брентфордом Франка, то Брайтон Де Дзерби уступает в стабильности игры Брентфорду Франка, где у Франка более чётко поставлена игра в линиях.
Чтобы Челси начинал брать очки нужен скорее всего такой тренер как Франк, а в атаке есть кому забивать.
Rheinfall
Rheinfall ответ sk5ta6xg82ah (раскрыть)
вчера в 13:06
Он и в Интере 5,5 + бонусы в год имеет, смысл куда-либо уходить? Да и семье его комфортно жить на родине в Италии.
zim289
zim289
вчера в 11:14, ред.
Из таких клубов на пике раскачки не уходят.
Разве что какой-нибудь Реал или Барса могут перекупить
Neutron029
Neutron029
вчера в 09:47
Он и так было ясно что в Интере останется.
sk5ta6xg82ah
sk5ta6xg82ah
вчера в 09:35
Похоже правду говорит и деньгами его не переманить.
b6a5b56kvu6m
b6a5b56kvu6m
вчера в 09:34
И вот акции такого убыточного клуба продаются за миллиарды...
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:17
У него сейчас прёт, куда уходить.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:16
А кто говорил об уходе, борзописцы?
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