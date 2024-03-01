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Стало известно, какие команды готов возглавить Зидан

вчера, 13:48

Экс-игрок сборной Дании Томас Гравесен рассказал о своем разговоре с бывшим тренером «Реала» Зинедином Зиданом на тему будущего французского специалиста.

Я разговаривал с Зиданом в Мадриде два года назад, и он сказал мне, что есть лишь три команды, которые он готов возглавить.

Это «Марсель», «Реал» и сборная Франции.

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ также хочет пригласить Зидана.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 20:17
Вот и узнаем не второй ли он Ди Маттео )
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:23
Хорошо бы было поднять Марсель в тройку лидеров!
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:44
Марсель родное для Зидана место, деньги сейчас у клуба имеются, так почему бы Зидану не попробовать навязать борьбу Парижу?!
Не факт, что Зизу дождется приглашения от Реала, так что нужно возглавить пока хотя бы кого-то, что бы опыт был. А вообще есть шанс возглавить сборную, если они на Евро обделаются
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:41
В Марсель бы его,может тогда они в лч что нибуть покажут!
Incredulous
Incredulous ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:35
Зидан объявил о своём уходе из Реала 31 мая 2018 года, а Роналду сообщил от том, что уходит из Реала в июле 2018 года. Так что, прежде чем что-то писать, не мешало бы хотя бы проверить то, о чём пишешь. И если судить по твоей логике, то почему же такой трусливый Зидан через год снова возглавил Реал, в котором уже не играл Роналду.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:16, ред.
Я говорил Зидан трус , Марсель он никогда не возглавит клуб не потянет зарплату, а Реал он возглавит в случае подписания Мбаппе, и Франция понятно тот же Мбаппе там, Зидану нужен один звездный игрок в команде, который будет спасать его , раньше его Роналду ташил, а когда он ушел сбежал.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 14:59
лучше сборную Дешам что то засиделся там
Ironigor
Ironigor ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 14:42
Благодарю дружище, ✊️.
ну3га
ну3га ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:31
    Kenas Ter-Aristakessyan
    Kenas Ter-Aristakessyan ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 14:23
    Привет Игорь, друг мой! Ювентус тоже вариант и хороший, особенно когда понятно что Аллегри не справляется.

    п.с Отдельно поздравляю с победой в КП. Завтра еще раз поздравлю, когда будут видны итоги КП.
    112910415
    112910415
    вчера в 14:18
    довольно много воды утекло ...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 14:10
    Конечно ему хочется в Реал...
    Но там всё занято)
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 14:09
    за три года многое что могло измениться
    Kenas Ter-Aristakessyan
    Kenas Ter-Aristakessyan
    вчера в 14:05
    Марсель очень долгое время мучается с тренерами, последним из них был Гаттузо. Зидан конечно знает как победить в чемпионате, но это возможно если в твоем составе играют Роналду, Бензема, Куртуа, а не Пьер-Эмерик Обамеянг, которому 34 лет. «Марсель» небогатый клуб и не претендует на чемпионство. Вряд ли Зидан захочет сейчас возглавить этот клуб. Возможно в карьерном горизонте, но не сейчас.

    А вот сборная Франции давно ждет Зидана. Пока там играет Мбаппе и есть хороший состав, Зидану стоит попробовать. Через несколько лет будет другой состав и нет гарантии что будет лучше нынешнего. Так что пора ловить момент.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:05
    А я так предполагаю, что это будет Ювентус .
    Nazi
    Nazi
    вчера в 13:58
    Ну Марсель с его жадными тупыми владельцами точно не вариант..
    Гость
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