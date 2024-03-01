Стало известно, какие команды готов возглавить Зидан

Экс-игрок сборной Дании рассказал о своем разговоре с бывшим тренером «Реала» на тему будущего французского специалиста.

Я разговаривал с Зиданом в Мадриде два года назад, и он сказал мне, что есть лишь три команды, которые он готов возглавить.

Это «Марсель», «Реал» и сборная Франции.