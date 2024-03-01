Стало известно, какие команды готов возглавить Зидан

Экс-игрок сборной Дании Томас Гравесен рассказал о своем разговоре с бывшим тренером «Реала» Зинедином Зиданом на тему будущего французского специалиста.
Я разговаривал с Зиданом в Мадриде два года назад, и он сказал мне, что есть лишь три команды, которые он готов возглавить.
Это «Марсель», «Реал» и сборная Франции.
Ранее сообщалось, что клуб АПЛ также хочет пригласить Зидана.
А вот сборная Франции давно ждет Зидана. Пока там играет Мбаппе и есть хороший состав, Зидану стоит попробовать. Через несколько лет будет другой состав и нет гарантии что будет лучше нынешнего. Так что пора ловить момент.
А вот сборная Франции давно ждет Зидана. Пока там играет Мбаппе и есть хороший состав, Зидану стоит попробовать. Через несколько лет будет другой состав и нет гарантии что будет лучше нынешнего. Так что пора ловить момент.
Не факт, что Зизу дождется приглашения от Реала, так что нужно возглавить пока хотя бы кого-то, что бы опыт был. А вообще есть шанс возглавить сборную, если они на Евро обделаются
Не факт, что Зизу дождется приглашения от Реала, так что нужно возглавить пока хотя бы кого-то, что бы опыт был. А вообще есть шанс возглавить сборную, если они на Евро обделаются