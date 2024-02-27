Мбаппе сыграл в бильярд, Леау поразил чувством стиля. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Форвард «Атлетико» Альваро Мората сходил в боулинг.
Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани съездил в горы.
Бывший игрок туринцев Дуглас Коста снялся в милой фотосессии со своей девушкой. Они ждут ребенка.
Бывший голкипер «Челси» Петр Чех продолжает строить хоккейную карьеру.
Экс-защитник «Реала» Альваро Арбелоа пробежал марафон.
Младшей дочери Кака исполнился год.
А Каземиро — 32.
Игрок «Милана» Рафаэль Леау похвастался необычным нарядом.
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе сыграл в бильярд. Это его расслабило после конфликта в парижском клубе.
День рождения отпраздновала жена Лионеля Месси.
Легенда «Арсенала» Дэвид Симен похвастался очередным уловом.
Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски выбрался с семьей на природу.
Самое милое из всех возможных фото — форвард «Барселоны» Рафинья со своим самым преданным болельщиком.
На этом наш выпуск завершен, желаем вам позитивной недели, берите пример с Дмитрия Сенникова!