Желатиновый Эмерсон и Гарринча-крапивник. Звёзды, известные по прозвищам

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вчера, 23:30

Доминируют, конечно, бразильцы и фантазия их родственников.

Собираем самых известных футболистов, которые нам знакомы не под настоящими именами.

Несложно догадаться, что в такой подборке знаменитых игроков, знакомых нам только под псевдонимами и прозвищами, будут доминировать бразильцы. Но мы постараемся разбавить звездную южноамериканскую братию представителями других стран, которые не менее известны. Некоторые, возможно, вас удивят.

Пеле

Начнем с самого простого и, пожалуй, знакомого каждому. Один из величайших футболистов всех времен выиграл три чемпионата мира со сборной Бразилии, забил за нее 77 мячей в 92 матчах с 1957 по 1971 год. Но родившийся в 1940 году бразилец носил имя Эдсон Арантис ду Насименту. Говорят, что прозвище Пеле произошло от неправильного произношения имени вратаря «Васку де Сан-Лоренсо», который был его любимым футболистом. Звали голкипера Биле.

Кака

Вряд ли кто-то предполагал, что другой звездный бразилец – Кака – выступает под настоящим именем. Чемпион мира 2002 года завоевал массу трофеев с «Миланом» и получил «Золотой мяч» в 2007 году. Настоящее имя Кака – Рикарду Изексон дос Сантос Лейте. Его младший брат Родриго называл будущую легенду «Кака», потому что не мог произнести правильно «Рикарду». Так и появилось прозвище.

Нани

Но от бразильцев южноамериканских перейдем к «бразильцам» европейским – так нередко называют португальцев. Одного из самых талантливых игроков сборной Португалии своего поколения часто называли Луишем Нани. Но это лишь отчасти правда. Настоящее имя – Луиш Карлуш Алмейда да Кунья. Брошенный родителями ребенок воспитывался его тетей, а прозвище Нани дала ему одна из старших сестер в юном возрасте.

Деку

И еще один португалец с прозвищем вместо имени. Деку выиграл Лигу чемпионов с «Порту» и «Барселоной», провел 75 матчей за сборную Португалии. Имя Деку произошло от обиходного прозвища «де кузиньо», которое дают маленьким детям, пропускающим слова при разговоре. Так называл юного футболиста дядя. А настоящее имя Деку – Андерсон Луис де Соуза.

Бебе

Останемся в португалоязычной среде, но переместимся в более экзотическое место – в Кабо-Верде. Вингер, поигравший недолго в «Манчестер Юнайтед», выступал за молодежную сборную Португалии, но на взрослом уровне выбрал Кабо-Верде из-за меньшей конкуренции. Его родители бросили в юношестве, и он вырос в приюте в Лиссабоне, где от старшего брата получил прозвище «Бебе», то есть «малыш». А полное имя – Тиагу Мануэл Диаш Коррея.

Коке

Но давайте разбавим обладателей португальского языка испанским. Выходец из молодежной системы мадридского «Атлетико» стал одним из сильнейших полузащитников своего поколения. Настоящее имя Коке – Хорхе Ресуррексьон Меродио. Но младший брат не мог выговорить «Хорхе», у него получалось нечто, похожее на «Коке». Прозвище прижилось. Вообще, обратите внимание, как часто младшие или старшие родственники невзначай дают имена, которые потом становятся легендарными.

Гути

Остаемся в Испании. Гути провел за «Реал» больше 500 матчей, став легендой мадридского клуба, выиграв пять титулов в Ла Лиге и три – в Лиге чемпионов. Полное имя игрока – Хосе Мария Гутьеррес Эрнандес. Но ему больше нравилось сокращение Гути. Почему именно «игрока»? Потому что когда он возглавил «Альмерию», попросил журналистов называть его Хосе Марией Гутьерресом. Так более солидно для тренера, посчитал он.

Халк

Ну, тут вряд ли у кого-то были сомнения, что мы имеем дело с прозвищем. Кроме того, бразилец очень хорошо знаком российской публике по игре за «Зенит». Мощный нападающий «Атлетико Минейро» носит имя Живанилду Виейра де Соуза. Но прозвали его Халком за схожесть с актером-бодибилдером Лу Ферриньо из сериала «Невероятный Халк» 1970-х годов.

Эмерсон Роял

Защитник «Тоттенхэма» некоторое время поиграл за «Бетис» и «Барселону». Можно себе представить, что вторую часть имени игрок взял намеренно, чтобы не сливаться с другими Эмерсонами, поскольку имя достаточно распространенное в Бразилии. Действительно, его зовут Эмерсон Апаресидо Лейте де Соуза Жуниор. А вот часть Роял взялась с легкой руки дяди, который утверждал, что внешне парень похож на маскота популярного желатинового десерта «Роял», который продается в Бразилии.

Дунга

У бразильских дядь вообще фантазия была весьма бурной. Крепкий полузащитник Дунга, который не был похож по игровым характеристикам на типичного бразильца, тоже получил прозвище от дяди. Настоящее имя хавбека Карлос Каэтано Бледорн Верри. А Дунгой его называл дядя в честь одного из гномов из диснеевской версии «Белоснежки» в португальском переводе. Дело в том, что мальчик был в детстве низкорослым. Потом подрос, но прозвище осталось.

Гарринча

Рост позволил дать прозвище и другой бразильской легенде – двукратному чемпиону мира Гарринче. Его настоящее имя – Мануэл Франсиску дос Сантос. В юности он был меньше других мальчиков своего возраста, и сестра Роза начала называть его Гарринчей. Так в местности, где росли ребята, называли маленькую птичку – крапивника.

Кафу

Нередко прозвища давались в честь других футболистов. Одним из ярких примеров является Кафу, который дважды выигрывал со сборной Бразилии чемпионаты мира. Бывшего крайнего защитника «Милана» и «Ромы» зовут Маркос Эвангелиста де Мораес. А Кафу его прозвали в юности за сходство с правым вингером «Флуминенсе» Кафурингой.