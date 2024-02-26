Вратарь «Арсенала» завёл запрещённую собаку для охраны своего дома

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вчера, 11:03

Вратарь «Арсенала» завёл собаку породы американский булли, которая является запрещённой в Великобритании.

Как сообщается, испанец имеет разрешение на пса, которому недавно исполнился год. Данную породу можно завести в Англии лишь при наличии множества справок и при соблюдении строгих правил содержания. Любому, кто не придерживается этих правил, грозит судебное разбирательство. Такое решение было принято властями после серии нападений американских булли на людей — за последние 3 года их жертвами стали 11 человек, один из которых погиб.