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Вратарь «Арсенала» завёл запрещённую собаку для охраны своего дома

вчера, 11:03

Вратарь «Арсенала» Давид Райя завёл собаку породы американский булли, которая является запрещённой в Великобритании.

Как сообщается, испанец имеет разрешение на пса, которому недавно исполнился год. Данную породу можно завести в Англии лишь при наличии множества справок и при соблюдении строгих правил содержания. Любому, кто не придерживается этих правил, грозит судебное разбирательство. Такое решение было принято властями после серии нападений американских булли на людей — за последние 3 года их жертвами стали 11 человек, один из которых погиб.

Вратарь «Арсенала» завёл запрещённую собаку для охраны своего дома

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Все комментарии
League of Champions_83
League of Champions_83
вчера в 23:12
Это не собака, а самая настоящая убийца. В инете куча роликов, как она рвёт людей. Не зря порода под запретом, и не только в Великобритании.
Futurista
Futurista
вчера в 11:45
8pe9962xntaa
8pe9962xntaa
вчера в 11:37
Главное чтобы пиндосская зверюга Райю до раю не отправила
Интерес
Интерес
вчера в 11:15
Надо булли сшить такие же подштанники,чтобы полный унисекс был.А что,собака-она тоже человек.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:05
Что-то разбушевались там собаки не по-детски!)
Гость
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