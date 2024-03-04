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«Бавария» провела переговоры с Хаби Алонсо

вчера, 21:57

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо провёл переговоры с «Баварией» на тему возможного сотрудничества.

Мюнхенцы общались и с рулевым, и с его агентами. Сообщается, что испанец склоняется к переходу в «Баварию» по окончании текущего сезона. В этом случае «Байер» получит 15-25 миллионов евро в качестве компенсации.

Ранее Алонсо отметился примечательным статистическим достижением.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:06
Зачем тогда контракты?
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:44
Ослабить хотят конкурента
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:35
Что-то не нашел в твиттере Баварии такой новости. Хотя он указан источником
ABir
ABir
вчера в 23:34
Бавария этим предложением бьет наверняка: либо прославит, либо навсегда убьет
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:46
Не думаю, что это правда. Но думаю, что ему не стоит в Баварию.
Capral
Capral ответ myst5 (раскрыть)
вчера в 22:41
Ну а там- ему точно кранты.
Capral
Capral
вчера в 22:40
Не знаю, откуда Соккер берет эти новости. Пока, ничего подобного, нигде не нашел.
Capral
Capral
вчера в 22:36
Не верю. Как бы, Алонсо со стула не слететь- от головокружения...
myst5
myst5
вчера в 22:35
Зря меняет шило на мыло . Лучше реально идти в Ливерпуль и играть в сильнейшей лиги Мира
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:35, ред.
Наверное и впрямь пока "Не по Сеньке шапка"...
Полтора года только во взрослом футболе в качестве тренера...
Парень небесталанный....фартовый и перспективный....не хотелось бы чтоб обжёгся с таким грандом....
Потренировался бы пока.....на кошках....пару-тройку сезонов....заматерел бы...и уж тогда в поход....за ЛЧ...
Neutron029
Neutron029 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 22:27
Ваши мысли о незнакомом вам человеке не совпадают с реальностью. Фото недельной давности. Передаем привет из Солнечной Армении.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 22:27
Не стоит ему туда соваться!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:24
Горячку "роттен" порят. Салатницей больше или меньше - Баварии это погоду не сделает, а гарантий того, что Алонсо потянет взрослые игры (в ЛЧ) абсолютно никакой.
drug01
drug01
вчера в 22:22
Для Баварии нужен тренер более маститый
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