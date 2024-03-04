«Бавария» провела переговоры с Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо провёл переговоры с «Баварией» на тему возможного сотрудничества.
Мюнхенцы общались и с рулевым, и с его агентами. Сообщается, что испанец склоняется к переходу в «Баварию» по окончании текущего сезона. В этом случае «Байер» получит 15-25 миллионов евро в качестве компенсации.
Ранее Алонсо отметился примечательным статистическим достижением.
Полтора года только во взрослом футболе в качестве тренера...
Парень небесталанный....фартовый и перспективный....не хотелось бы чтоб обжёгся с таким грандом....
Потренировался бы пока.....на кошках....пару-тройку сезонов....заматерел бы...и уж тогда в поход....за ЛЧ...
Полтора года только во взрослом футболе в качестве тренера...
Парень небесталанный....фартовый и перспективный....не хотелось бы чтоб обжёгся с таким грандом....
Потренировался бы пока.....на кошках....пару-тройку сезонов....заматерел бы...и уж тогда в поход....за ЛЧ...