«Бавария» провела переговоры с Хаби Алонсо

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вчера, 21:57

Главный тренер «Байера» провёл переговоры с «Баварией» на тему возможного сотрудничества.

Мюнхенцы общались и с рулевым, и с его агентами. Сообщается, что испанец склоняется к переходу в «Баварию» по окончании текущего сезона. В этом случае «Байер» получит 15-25 миллионов евро в качестве компенсации.

Ранее Алонсо отметился примечательным статистическим достижением.