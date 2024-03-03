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Гвардиола дал «Барселоне» рекомендацию по поводу нового главного тренера

вчера, 13:26

Бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола поделился с руководством «блаугранас» своим мнением о том, кто должен стать новым наставником команды.

По данным Catalunya Ràdio, Гвардиола рекомендовал «Барсе» назначить итальянца Роберто Де Дзерби, который сейчас тренирует в Англии «Брайтон».

Нынешний рулевой «Барселоны» Хави покинет свой пост по окончании сезона.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 02:48
Хорошо, убедили)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:34
понятие "сбитый летчик" как раз и не отрицает заслуги, а подчеркивает, что они были... но в далеком прошлом(((
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:33
Это профессионал, навыки которого со временем ухудшились. Уровень его работы был крутым, но - подобно самолету с остановившимся мотором, этот уровень начал снижаться -
от лучшего тренера европы с интером и приглашения в реал (!!!),
до челси с мю,
от тотенхема
до ромы и увольнения даже из этой незатейливой команды.

И если раньше он брал лигу чемпионов, то теперь даже лига европы ему неподвластна.

Есть же профессионалы, навыки которых если не улучшаются, то неизменны. Допустим, Анчи и Гвардиола брали ЛЧ и в нулевых, и в десятых, и в наше время.
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 01:28
Знаете, я не понимаю понятия "сбитый летчик". Что касается Маура, то он, никогда не был героем моего романа, но и заслуг, и титулов его не отрицаю. Другое дело, что на мой взгляд, Барсе он не подходит.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:23
Маур - сбитый летчик. Без своего помощника, который делал львиную часть работы в порту, челси и интере + оставался в тени - маур показал, что является тренером выше среднего, типа манчини. Но никаким не "особенным". Так что всем мауролюбам - дверь там! Да и стоит Маур ту матч для своего уровня
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:40
Сразу хочу принести извинения, всё перепутал. Возраст. Спутал Флореса с Эмери... Конечно, Вы правы. Прошу простить.
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:25
Брайтон не плохо играет под его руководством . Смотрел пару-тройку игр этого клуба, мне понравилось. Крепкий такой середнячок.
Но Барса для него может оказаться более крупным калибром
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:34, ред.
Эмери проводит неудачный сезон? Это какой? В этом сезоне он прыгнул выше головы с Астон Виллой, большие шансы попасть в 4-ку сильнейших по окончании сезона.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:18
Теперь понятно.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:15, ред.
Рафа воспитанник Реала ) Хотя после того как слили Рафу в Реале, приглашение в Барсу будет означать как месть Реалу ) Но все таки Перес был на стороне Рафы, просто пол команды слили Рафу ради Зидана. Думаю с теми игроками, что есть у Барсы месть Рафы вполне будет возможна и лучше Зидану не идти в Реал, к дерби и к эль-классико Рафа готовится тщательно.
Хотя я хотел бы видеть Рафу в английской команде (Ливерпуль, Тоттенхэм, МЮ).
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:58
с Клоппом и Тухелем Барсе не по пути. Юра будет гнуть свою линию и согласится ли Барса лечь под него? Тухель тренер загадка,он привёл Челси к Ушастому,а до этого играл в финале против Баварии, НО как в ПСЖ,так и в Челси и что-то подобное в Баварии,происходит недоразумение со всеми и всея. Характе очень сложный - наверное. Как много фанов Барсы говорили что с Чави клуб будет в топе.... Хороший игрок - это далеко не великолепный коуч. Я например таких игроков,как Клопп и Тухель не помню,как впрочем и тренера Клинсмана не знаю. Может ещё одну звезду пригласить Иньесту,пару лет по тренирует,а потом уже и гном подтянется.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:51, ред.
Совет да Любовь! что вам ещё можно пожелать.
Особенно после сегоднешнего празднования гола с ассистентом.
DXTK
DXTK
вчера в 19:33
Я вообще не верю, что Гвардиола, при Хави будет кого-то рекомендовать Барселоне, кого им назначить, и кем заменить. Так Де Зерби могут и в Ливерпуль позвать, если все же Клопп уйдет летом. Сегодня тренировать Барселону это вызов.

PS Де Зерби многие расхваливают, как Поттера в том же Брайтоне, а как получится в большом клубе?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:19
Что ж он сам не приходит спасать свой родной клуб, раз он такой крутой тренер? Мы же все прекрасно понимаем, что это выявит настоящего Гвардиолу.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:18
Я думаю, никто из перечисленных Вами тренеров не возьмется за Барсу. Эмери проводит неудачный сезон. У Тухеля вообще всё с рук валится. Клопп, после АПЛ, вероятно возьмет паузу, как и обещал. Флик долгое время не работал, да и стиль его футбола не очень соответствует барселонскому. Но как мы и говорили- никто из немецких тренеров не должен работать в Барселоне. А кстате, мы забыли Вашего друга- Бенитеса?! Чем не вариант?! Вот, действительно, испанец, знает все тонкости испанского футбола, мудрый тренер!!! По моему- даже очень!!!!!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:05, ред.
Виктор не стоит меня сильно хвалить, я тоже могу ошибаться. Можно лишь предположить из этого сделать вывод. Просто мне кажется Эмери смог бы подойти Барсе, но риск есть всегда, даже если Барса назначит Флика, Тухеля, Клоппа.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:32
Спорить не буду, помню победы Севильи в ЛЕ. Но если говорить, о том, кто сейчас может возглавить Барсу, то на мой взгляд, Эмери не совсем готов, после невзрачного сезона... Но, Вам виднее, Вы больше знаете и больше осведомлены в реалиях современного футбола.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 17:56
В матче против МЮ чайки иногда перекидывали мяч длинными передачами либо находили игрока на противоположном фланге, это не было похоже на тики-таку. В целом Брайтон хорошо двигался, хотя игроки Брайтона не передвигались так быстро, но каждое движение было осмысленным и находили мяч в условиях когда не нужно было бегать как ошпаренные за мячом. Но играли чайки больше от обороны, то есть строгого контроля мяча у них не было и такая команда не сможет включить быстрое и мощное давление у ворот соперника, так как команда все равно играет по итальянски, более размеренно и по шаблонам. А Барселоне нужен тотальный контроль мяча и постоянное нагнетание у ворот соперника , то есть доминирование. Чтобы тренер имел что-то общее с Барсой.
Наверное каталонцы возмущёны больше не результатами Барсы при Хави, а то что Хави играет не совсем по каталонски и с такой игрой в этом сезоне они могут остаться без трофеев.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:42, ред.
Пока Зарема Салихова не пометила этого тренера в спартаковские кандидаты про него знать никто не знал...теперь пошли вторить этой умной женщине наперегонки....
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:37
Виктор извините, но у Эмери скорее всего была успешная карьера в Севилье, так как у него 3 кубка ЛЕ подряд с этой командой. Да согласен кубок ЛЕ не одно и тоже, что кубок ЛЧ и рассматривать как большой успех нельзя, но все таки этот кубок не завоевал Конте и Тен Хаг к примеру, не завоевал Хави с Барсой, не выиграл Почеттино и Тухель и пока не выиграл Клопп.
По Дзерби согласен, в Брайтоне была одна игра, в той же Сассуоло другая. Сассуоло играла в низкие передачи при Де Дзерби, но Брайтон играет больше от обороны стараясь не забегать общей группой в атаку при помощи коротких передач, а передвигает мяч более длинными передачами. Скорее всего футбол Брайтона преобрел полувертикальный образ игры.
Просто это такой же риск как и в случае с Поттером для Барсы. Де Дзерби может не выдержать требования Барсы, а ждать никто не будет. Если Де Дзерби сможет быстро сделать результат как Райкард, Гвардиола и Энрике он сможет там остаться на несколько сезонов, а если нет, то его уволят даже раньше, чем Хави.
За Эмери хоть какой-то опыт, возможно он быстрее адаптируется в Барсе.
r4kus4wx9gxy
r4kus4wx9gxy
вчера в 17:20
Чем цене бесплатный совет.... им можно не воспользоваться.
2wphbkh34xjz
2wphbkh34xjz
вчера в 17:18
Рекомендация точно лучше нынешнего тренера.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:33
Не будет ломать всё то позитивное, что еще осталось? Но ты же сам говоришь, что мало от барселонского осталось. А если осталось мало и оно ничего хорошего не приносит- значит можно ломать и строить новое или перестраивать? Но и это не катастрофа, если взять, к примеру АПЛ, в которой уже давно соседствуют разные стили и направления, и совсем, мало, что осталось от привычного, исторического британского футбола... Но как по мне, то уж лучше Клоппа, хоть я его и не люблю. Но у него, всетаки, футбол- агрессивный, атакующий.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:28
По мне, так любому тренеру с хорошей репутацией, сейчас идти в Барселону равно зашквар - денег у клуба нет, проблем дохрена, требовать будут также дохрена... Ну и на кой это кому-либо себя уважающему сдалось? Единственный достойный выход, чтоб Лапорта пошёл и стал целовать Хави в попу, чтоб тот остался! И неприменно с языком!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:24, ред.
Я б с тобой согласился..., во только одно НО! В Барселоне не осталось практически ничего барселонского. И в этом смысле из молодых сопляков, которые сейчас в основе у Барсы, португальцу будет намного легче лепить то, что ты называешь оборонительным футболом.
В любом случае он не будет ломать всё то позитивное, что есть у каталонцев сегодня - это голодная до голов и крутая атака.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:18
Стиль игры не его- не барселонский. Его стиль- тягучий и в большей степени оборонительный. Достаточно вспомнить прошлогодний финал ЛЕ, когда Маур, симпатично и остро сыграл в 1м тайме и откровенно отошел в оборону во 2м, типично в своем стиле... Люди не меняются. Его футбол, вполне возможно подходит Баварии, в которой не оценили по достоинству креатив Тухеля, но футбол Маура может понравится- своей простотой и надежностью. Маур, Бердыев- эти тренеры всегда придерживаются своей игры и крайне редко чтото в ней меняют. Футболу Хави не хватает организации игры, не только в защите- во всех линиях. Но его футбол в атаке радует глаз. А вот порадует ли глаз футбол Маура в Барселоне- не уверен...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:06, ред.
С чего это ты по поводу Маура в Барсе так скептически настроен, мне непонятно.
В Барселоне, прежде всего, надо навести порядок в обороне и средней линии, что португалец делают в Любом клубе. В Любом!
К нападению, да, у Маура специфический подход. Однако там у каталонцев как раз таки наименьшие трудности: Феликс, Ямаль, Левандовски будут решать и играть достойно, если де Йонгу регулярно вдувать по полной и заставлять оного шевелить ягодицами, чем Маур вплотную и займётся...
GIPERION
GIPERION
вчера в 16:05
Карпен этим подойдёт и точка
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:40
Барселоне не новый тренер нужен, а новое руководство.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:37
А кто его спрашивал...
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