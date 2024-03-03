Гвардиола дал «Барселоне» рекомендацию по поводу нового главного тренера

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вчера, 13:26

Бывший тренер «Барселоны» поделился с руководством «блаугранас» своим мнением о том, кто должен стать новым наставником команды.

По данным Catalunya Ràdio, Гвардиола рекомендовал «Барсе» назначить итальянца , который сейчас тренирует в Англии «Брайтон».

Нынешний рулевой «Барселоны» Хави покинет свой пост по окончании сезона.