Гвардиола дал «Барселоне» рекомендацию по поводу нового главного тренера

Бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола поделился с руководством «блаугранас» своим мнением о том, кто должен стать новым наставником команды.
По данным Catalunya Ràdio, Гвардиола рекомендовал «Барсе» назначить итальянца Роберто Де Дзерби, который сейчас тренирует в Англии «Брайтон».
Нынешний рулевой «Барселоны» Хави покинет свой пост по окончании сезона.
Ну тут, при всем уважении к Хосепу, не стоит обольщаться. Помню САФ советовал назначить вместо себя Дэвида Мойэса. И что из этого вышло?....
Ну а так что, совет-то может быть и хороший, но Гвардиола забыл (или, надеюсь, просто прилюдно не озвучил) его вторую часть: у де Дзерби получится, если клуб создаст ему условия для работы. Действительно создаст, вплоть до того, что если условный Левандовский, Гюндоган или де Йонг (ничего против них не имею, просто для примера) начнет что-то бухтеть в адрес тренера, то вылетит из клуба именно футболист, а не тренер. Увы, для "звездных" клубов это критично. Де Дзерби еще не настолько звезда сам, чтобы звездные игроки не пытались на него смотреть свысока, а это угробит начинания любого тренера.....
Ну тут, при всем уважении к Хосепу, не стоит обольщаться. Помню САФ советовал назначить вместо себя Дэвида Мойэса. И что из этого вышло?....
Ну а так что, совет-то может быть и хороший, но Гвардиола забыл (или, надеюсь, просто прилюдно не озвучил) его вторую часть: у де Дзерби получится, если клуб создаст ему условия для работы. Действительно создаст, вплоть до того, что если условный Левандовский, Гюндоган или де Йонг (ничего против них не имею, просто для примера) начнет что-то бухтеть в адрес тренера, то вылетит из клуба именно футболист, а не тренер. Увы, для "звездных" клубов это критично. Де Дзерби еще не настолько звезда сам, чтобы звездные игроки не пытались на него смотреть свысока, а это угробит начинания любого тренера.....
Наверное точность длинных передач передач помогла Де Дзерби в АПЛ, но в Ла Лиге испанцы почти идут вровень с итальянцами по технике передач, там мало кого удивишь, а скорости будут такими же как в АПЛ.
Наверное точность длинных передач передач помогла Де Дзерби в АПЛ, но в Ла Лиге испанцы почти идут вровень с итальянцами по технике передач, там мало кого удивишь, а скорости будут такими же как в АПЛ.