Спортивный директор «Барселоны» хочет назначить тренером Луиса Энрике

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вчера, 13:31

«Барселона» ищет нового главного тренера на замену Хави, который покинет клуб летом.

По информации источника, спортивному директору «сине-гранатовых» больше всего нравится вариант с приглашением , который сейчас возглавляет ПСЖ . Однако у специалиста действующий до июня 2025 года контракт с парижской командой.

По словам Бруно Алемани, в «Пари Сен-Жермен» сейчас нездоровая атмосфера, особенно с учётом вероятного ухода нападающего Килиана Мбаппе в «Реал» в следующее трансферное окно. Это, а также ряд решений, которые не нравятся Энрике, могут привести к досрочному расторжению тренером контракта с чемпионами Франции.