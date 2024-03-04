Спортивный директор «Барселоны» хочет назначить тренером Луиса Энрике

«Барселона» ищет нового главного тренера на замену Хави, который покинет клуб летом.
По информации источника, спортивному директору «сине-гранатовых» Деку больше всего нравится вариант с приглашением Луиса Энрике, который сейчас возглавляет ПСЖ. Однако у специалиста действующий до июня 2025 года контракт с парижской командой.
По словам Бруно Алемани, в «Пари Сен-Жермен» сейчас нездоровая атмосфера, особенно с учётом вероятного ухода нападающего Килиана Мбаппе в «Реал» в следующее трансферное окно. Это, а также ряд решений, которые не нравятся Энрике, могут привести к досрочному расторжению тренером контракта с чемпионами Франции.
А в Барселоне он уже показывал результаты и умеет работать с молодыми игроками и влиять на их рост. Опыта у него есть, это не отнять у него. Среди рациональных выборов только Флик и Энрике подходят. Флик - с точки зрения "немецкого эксперимента", Энрике - с точки зрения по опыту работы в Барселоне.
Но вопрос в другом: отпустит ли его руководство «ПСЖ» в «Барселону»? Или же, он сам хочет этого. После этой Лиги чемпионов станет ясно - кто как думает и куда хочет... От результатов ПСЖ в Лиге чемпионов будет зависеть многое.
А в Барселоне он уже показывал результаты и умеет работать с молодыми игроками и влиять на их рост. Опыта у него есть, это не отнять у него. Среди рациональных выборов только Флик и Энрике подходят. Флик - с точки зрения "немецкого эксперимента", Энрике - с точки зрения по опыту работы в Барселоне.
Но вопрос в другом: отпустит ли его руководство «ПСЖ» в «Барселону»? Или же, он сам хочет этого. После этой Лиги чемпионов станет ясно - кто как думает и куда хочет... От результатов ПСЖ в Лиге чемпионов будет зависеть многое.
Вроде Флика хотели
Вроде Флика хотели