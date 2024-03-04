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Спортивный директор «Барселоны» хочет назначить тренером Луиса Энрике

вчера, 13:31

«Барселона» ищет нового главного тренера на замену Хави, который покинет клуб летом.

По информации источника, спортивному директору «сине-гранатовых» Деку больше всего нравится вариант с приглашением Луиса Энрике, который сейчас возглавляет ПСЖ. Однако у специалиста действующий до июня 2025 года контракт с парижской командой.

По словам Бруно Алемани, в «Пари Сен-Жермен» сейчас нездоровая атмосфера, особенно с учётом вероятного ухода нападающего Килиана Мбаппе в «Реал» в следующее трансферное окно. Это, а также ряд решений, которые не нравятся Энрике, могут привести к досрочному расторжению тренером контракта с чемпионами Франции.

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Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 14:44
После трансфера Мбаппе в ПСЖ все изменится, так как за всю его карьеру в ПСЖ играли на него, даже когда там играли Месси и Неймар. Такая обстановка в клубе всегда была. Для Энрике победа в Лиге 1 не является испытанием для самого себя, это не вызов. Даже после трансфера Мбаппе там выиграть будет легче легкого. Другое дело, что там не будет игрока, который забивает за сезон больше 35 голов. Они будут выигрывать скромно.

А в Барселоне он уже показывал результаты и умеет работать с молодыми игроками и влиять на их рост. Опыта у него есть, это не отнять у него. Среди рациональных выборов только Флик и Энрике подходят. Флик - с точки зрения "немецкого эксперимента", Энрике - с точки зрения по опыту работы в Барселоне.

Но вопрос в другом: отпустит ли его руководство «ПСЖ» в «Барселону»? Или же, он сам хочет этого. После этой Лиги чемпионов станет ясно - кто как думает и куда хочет... От результатов ПСЖ в Лиге чемпионов будет зависеть многое.
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:08
Второй раз в одну реку вряд ли войдёт, нужно искать что-то другое
Вроде Флика хотели
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:47
Надеется на его отставку в ПСЖ? А если его оставят? Надо бы еще подумать)
Гус Пойет
Гус Пойет
вчера в 13:37
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