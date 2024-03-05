Бывший главный тренер сборной Нидерландов Рейверс умер в возрасте 97 лет

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Кес Рейверс умер в возрасте 97 лет.
В качестве игрока он провёл за национальную команду 33 матча в период с 1946 по 1960 год, забив 10 мячей. С 1981 по 1984-й он возглавлял «оранжевых» в роли тренера.
Также специалист работал с ПСВ, с которым три раза становился чемпионом Нидерландов (1975, 1976, 1978), выигрывал Кубок страны (1976) и Кубок УЕФА (1977/78). Кроме того, Рейверс был рулевым «Твенте», бельгийского «Берингена», занимал должность ассистента в команде «Виллем II» и технического директора в «Твенте».