Бывший главный тренер сборной Нидерландов Рейверс умер в возрасте 97 лет

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сегодня, 08:40

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Кес Рейверс умер в возрасте 97 лет.

В качестве игрока он провёл за национальную команду 33 матча в период с 1946 по 1960 год, забив 10 мячей. С 1981 по 1984-й он возглавлял «оранжевых» в роли тренера.