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Бывший главный тренер сборной Нидерландов Рейверс умер в возрасте 97 лет

сегодня, 08:40

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Кес Рейверс умер в возрасте 97 лет.

В качестве игрока он провёл за национальную команду 33 матча в период с 1946 по 1960 год, забив 10 мячей. С 1981 по 1984-й он возглавлял «оранжевых» в роли тренера.

Также специалист работал с ПСВ, с которым три раза становился чемпионом Нидерландов (1975, 1976, 1978), выигрывал Кубок страны (1976) и Кубок УЕФА (1977/78). Кроме того, Рейверс был рулевым «Твенте», бельгийского «Берингена», занимал должность ассистента в команде «Виллем II» и технического директора в «Твенте».

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