Жирков: «Получаю удовольствие от жизни, от того, что сижу дома»

Экс-футболист сборной России рассказал, чем занимается после завершения игровой карьеры.

Я думал, что прошло уже два года с момента завершения карьеры. За это время произошли изменения в моей жизни. Когда занимаешься столько лет футболом, мне кажется, тяжело перестроиться, но сейчас получаю удовольствие от жизни, от того, что сижу дома. Сейчас отвожу детей в школу, забираю, сына на тренировки в ЦСКА отвожу. Так что я такой водитель.