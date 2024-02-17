Жирков: «Получаю удовольствие от жизни, от того, что сижу дома»

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, чем занимается после завершения игровой карьеры.
Я думал, что прошло уже два года с момента завершения карьеры. За это время произошли изменения в моей жизни. Когда занимаешься столько лет футболом, мне кажется, тяжело перестроиться, но сейчас получаю удовольствие от жизни, от того, что сижу дома. Сейчас отвожу детей в школу, забираю, сына на тренировки в ЦСКА отвожу. Так что я такой водитель.
Уж ему есть чего вспомнить....
Тамбов...ЦСКА...Анжи...Зенит...Челси...Динамо...Химки....
Кубок УЕФА...Чемпионство в АПЛ....
21 титул....
В Виду его порядочности и воспитанности это была бы не жёлтопрессная писанина ...а интересные события из жизни много повидавшего спортсмена.....
Я бы с удовольствием прикупил такую книгу.....
Уж ему есть чего вспомнить....
Тамбов...ЦСКА...Анжи...Зенит...Челси...Динамо...Химки....
Кубок УЕФА...Чемпионство в АПЛ....
21 титул....
В Виду его порядочности и воспитанности это была бы не жёлтопрессная писанина ...а интересные события из жизни много повидавшего спортсмена.....
Я бы с удовольствием прикупил такую книгу.....