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Жирков: «Получаю удовольствие от жизни, от того, что сижу дома»

вчера, 11:21

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, чем занимается после завершения игровой карьеры.

Я думал, что прошло уже два года с момента завершения карьеры. За это время произошли изменения в моей жизни. Когда занимаешься столько лет футболом, мне кажется, тяжело перестроиться, но сейчас получаю удовольствие от жизни, от того, что сижу дома. Сейчас отвожу детей в школу, забираю, сына на тренировки в ЦСКА отвожу. Так что я такой водитель.

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Жирков Юрий
Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:26
кто хорошо поработал, тому и отдохнуть можно !
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:07
Типичная жизнь пенсионера. Может рановато, можно было чем-нибудь заняться. Скоро заскучает.
mehcm8y8anxj
mehcm8y8anxj
вчера в 14:35
Конечно лежи себе на диване, пиво попивай
uykpma3wg43p
uykpma3wg43p
вчера в 13:20
Юрий, спасибо за вашу преданность футболу и за те победы, которые вы помогли завоевать нашей сборной! Желаю вам успехов в новой роли водителя и счастья в личной жизни!
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:55
Для российского футболиста, у него очень даже успешная карьера. Подтягивай и детей к этому ремеслу!
shlomo
shlomo
вчера в 12:47
Главное не скучать и получать удовольствие.... всего тебе хорошего Юрий.
therapy
therapy ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:16
И это всё несмотря на множество травм
vg6bqs3qu93n
vg6bqs3qu93n
вчера в 11:56
Если заработал до конца жизни, то принял правильное решение - отдыхать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:54
Самое время для мемуаров.....
Уж ему есть чего вспомнить....
Тамбов...ЦСКА...Анжи...Зенит...Челси...Динамо...Химки....
Кубок УЕФА...Чемпионство в АПЛ....
21 титул....
В Виду его порядочности и воспитанности это была бы не жёлтопрессная писанина ...а интересные события из жизни много повидавшего спортсмена.....
Я бы с удовольствием прикупил такую книгу.....
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 11:48, ред.
Домосед, короче.) Скоро брюшко появится, начнёт полнота увеличиваться. Двигаться надо Юра, двигаться, а не передвигаться.)
Интерес
Интерес
вчера в 11:45
Скоро разжиреет от семейного счастья.
Гость
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