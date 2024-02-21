Тренер сборной Бразилии: «Неймар может рассчитывать на место в команде»

Доривал Жуниор, главный тренер сборной Бразилии, не исключил, что нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар еще может быть полезен национальной команде.
Вернуть Неймара в команду – одна из наших главных задач. Неймар невероятно важный футболист и прекрасно это понимает. Он один из величайших в мировом футболе.
Мы надеемся на его физическое восстановление. Он может рассчитывать на место в команде за все, чего достиг со сборной, но он должен быть уверенным, спокойным и сосредоточенным. Он сможет стать частью сборной, когда восстановится.
Неймар по вечеринкам пируэты делает...)
Неймар по вечеринкам пируэты делает...)
далеко не уедешь!
далеко не уедешь!
Будем надеяться что с возрастом ума в нём прибавилось и сплотить сборную Бразилию получится в такое не лёгкое для неё время
Будем надеяться что с возрастом ума в нём прибавилось и сплотить сборную Бразилию получится в такое не лёгкое для неё время