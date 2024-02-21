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Тренер сборной Бразилии: «Неймар может рассчитывать на место в команде»

вчера, 19:43

Доривал Жуниор, главный тренер сборной Бразилии, не исключил, что нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар еще может быть полезен национальной команде.

Вернуть Неймара в команду – одна из наших главных задач. Неймар невероятно важный футболист и прекрасно это понимает. Он один из величайших в мировом футболе.

Мы надеемся на его физическое восстановление. Он может рассчитывать на место в команде за все, чего достиг со сборной, но он должен быть уверенным, спокойным и сосредоточенным. Он сможет стать частью сборной, когда восстановится.

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Все комментарии
59efk2ase56k
59efk2ase56k
сегодня в 09:21
Это радует,завистники лопнут от зависти!
112910415
112910415
сегодня в 05:40
восстановится ли до нужного уровня ?
SeregaMilan55555
SeregaMilan55555
сегодня в 00:12
Ещё бы. Сейчас в сборной Бразилии выбор не велик Это уже давно не та Бразилия в которой на каждую позицию просто сумасшедшая конкуренция была .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:48
Опять жёлтые хотят на задворках пьедестала оказаться?
Неймар по вечеринкам пируэты делает...)
shur
shur
вчера в 22:20
....уверенным, спокойным и сосредоточенным....уверенность 100 процентная, а вот с остальном, 0 и ещё раз 0 ....! А на пижонстве
далеко не уедешь!
ufcav6gy962p
ufcav6gy962p
вчера в 21:52
Он сейчас в такой форме,что даже мячики подавать не сможет
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:52
Если даже не восстановится полностью, то вполне может быть лидером команды как на поле так и в раздевалке
Будем надеяться что с возрастом ума в нём прибавилось и сплотить сборную Бразилию получится в такое не лёгкое для неё время
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:46
" Он ( Неймар ) один из величайших в мировом футболе ". Согласен.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:37
Он уже давно не футболист
Вещий
Вещий
вчера в 20:37
Ну ну... не говори то что потом можешь не выполнить... ему форму набирать как минимум год.... это еще если играть будет.
Гость
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