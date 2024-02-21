Тренер сборной Бразилии: «Неймар может рассчитывать на место в команде»

, главный тренер сборной Бразилии, не исключил, что нападающий клуба «Аль-Хиляль» еще может быть полезен национальной команде.

Вернуть Неймара в команду – одна из наших главных задач. Неймар невероятно важный футболист и прекрасно это понимает. Он один из величайших в мировом футболе.

Мы надеемся на его физическое восстановление. Он может рассчитывать на место в команде за все, чего достиг со сборной, но он должен быть уверенным, спокойным и сосредоточенным. Он сможет стать частью сборной, когда восстановится.