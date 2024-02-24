Возвращается в сборную ради домашнего Евро. Теперь у Германии – топ-тренер и лидер раздевалки

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вчера, 13:25

Хорошие новости перед большим турниром.

Пока остальные европейские сборные проходят отбор к Евро-2024, у Германии – свои процессы и задачи. Команда пытается подойти к домашнему большому турниру во всеоружии. «Бундестим» видят в числе фаворитов. Исходя из последних результатов – по инерции. Недавно стало известно, что ради финального аккорда в команду готов вернуться Тони Кроос.

Готовится к футбольной пенсии

Карьера футболиста близится к закату – и этот этап Тони проходит планомерно. В последний раз хавбек выступал за сборную Германии на Евро-2020. Тогда коллектив вылетел в 1/8 финала от Англии. Это был уже второй удар по самолюбию «бундестим». Кроос решил без лишнего шума завершить карьеру в национальной команде и сконцентрироваться на клубной.

Всё-таки полузащитник к тому моменту перевалил отметку в 30, а поиграть в старте «Реала» ещё хотелось. Вместе с тем мадридцы начали постепенную смену поколений – и сначала отпустили Каземиро в «Манчестер Юнайтед», подписав Орельена Тчуамени. В команде уже были намётки новой центральной оси – с французом выходил Федерико Вальверде, в перспективе там же было можно задействовать Эдуардо Камавинга.

А у Крооса, как и у Модрича истекали контракты. Обоих в итоге продлили. Но теперь это скорее не железобетонные игроки старта, а лидеры раздевалки. Дядьки-наставники. Немецкий полузащитник был согласен с таким положением дел. А какая альтернатива? Смысла менять команду нет – «Реалу» ещё нужен футболист с менталитетом победителя. И именно он не позволил Тони уехать в Саудовскую Аравию на заработки. Из-за этого менталитета Кроос критиковал молодых топ-исполнителей, которые отправляются на Ближний Восток:

Когда игроки находятся в расцвете сил, обладают качеством для игры за топ-клубы Европы и переходят туда... А потом эти люди говорят, что у них там есть цели. Но все ради денег. Это решение принимается ради денег – и против футбола. И с этого момента для футбола, который мы все знаем и любим, все становится сложнее.

Сейчас в центральной оси появился системообразующий игрок Джуд Беллингем, эта линия укомплектована под завязку. А Кроос реализует свой план – немец хочет, чтобы «Реал» был последней командой в его карьере. И направляет молодых, и на поле общей картины не портит.

Последние годы для «бундестим» — мрак

Период доминации «бундестим» прошёл – с 2014 года лидеры постарели, топ-форвард так и не появился, процесс омоложения растягивался. Сборной никак не удавалось решить системные проблемы.

На ЧМ -2018 коллектив не вышел из группы с командами Швеции, Мексики и Южной Кореи. При этом финишировал последним. На Евро-2020 в 1/8 наткнулись на сборную Англии – у «трёх львов» собралось очередное поколение талантливых неудачников, но они были хотя бы свежее и моложе «немецкой машины». Очередным ударом стал Чемпионат мира в Катаре – там немцы провалились уже в матче со сборной Японии, а после ничьей с Испанией с трудом переиграли Коста-Рику. Но по стечению обстоятельств японцы выдали ещё один чудо-матч и обыграли «красную фурию». Эти две команды в итоге и вышли из группы.

Краски сгущаются ещё и потому, что следующий большой турнир для сборной Германии домашний. Пока остальные команды борются за путёвки в отборочном турнире, немцы предоставлены своим мыслям. 10 лет без значимых трофеев – слишком долгий срок. Дома опозориться никак нельзя – но с 2022 года лидеры «бундестим» стали только ещё старше.

Для успеха есть предпосылки

В последние годы жребий складывался не в пользу сборной Германии. Недавний мундиаль вполне мог пойти для них и по другому сценарию – достаточно было победы испанцев над Японией.

Выстроить систему на наследии, которое оставил Йоахим Лёв, брался Ханс-Дитер Флик. Но немец не справился с бурей обстоятельств. Изначально руководство федерации футбола Германии доверяло экс-наставнику «Баварии», но по мере приближения Евро-2024 соблазн что-то изменить стал слишком велик. Подготовка национальной команды складывалась скверно. Вместе с тем на рынке без работы оставался Юлиан Нагельсманн – один из лучших представителей немецкой тренерской школы.

Поэтому в «бундестим» решились на рискованный шаг за год до турнира. Ханси Флика отправили в отставку, начали переговоры с Нагельсманном. Риск – не только из-за спонтанной рокировки, но и из-за кандидатуры сменщика. Юлиана постоянно критикуют из-за его возраста, недостаточного опыта по сравнению с коллегами по цеху, которые перешли в тренеры из игроков. На их фоне Нагельсманн всегда смотрелся менее предпочтительным вариантом. До «Баварии» он никогда не работал с топ-исполнителями, в условиях постоянного давления. В сборной – такая же ситуация. Но в «Баварии» специалист с давлением справился – может справиться и в «бундестим».

Тони Кроос в этой компании лишним тоже не будет. Все, кого Нагельсманн вызывает в сборную, восприняли новость положительно – сам тренер отмечает:

Я заранее поговорил со многими игроками по телефону и внимательно выслушал их, чтобы понять, нет ли у кого-нибудь проблем с Кроосом. Напротив, все были настроены очень позитивно. Он отлично впишется в команду, которую мы задумали, как связующий игрок в полузащите. Тони принесёт нам пользу благодаря своему опыту. У Крооса особая роль в его клубе — он направляет молодых игроков и показывает им, как они могут хорошо работать.

Возвращение Крооса – плюс для всех. Сборная получит отличного полузащитника в стартовый состав, молодёжь – ориентир в раздевалке. А у самого полузащитника будет отличный шанс громко хлопнуть дверью. Не как в 2021-м.