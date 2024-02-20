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Умер автор победного гола на чемпионате мира 1990 года

вчера, 11:55

Умер бывший защитник «Баварии», «Интера» и сборной Германии Андреас Бреме.

Легендарный игрок скончался после остановки сердца сегодня утром в возрасте 63 лет.

Бреме известен тем, что реализовал пенальти в финале ЧМ-1990 против сборной Аргентины. Этот единственный гол в игре принёс немцам победу на чемпионате мира.

За свою карьеру Бреме выступал за «Саарбрюккен», «Кайзерслаутерн», «Баварию», «Интер» и «Реал» из Сарагосы. На счету Андреаса 86 матчей и 8 голов за сборную Германии. Бреме считается одним из лучших левых защитников в истории футбола.

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Бреме Андреас
Перевод с sport.es Фото: Сайт kicker
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